Erdal Güneş: “Ağır şartlarda futbol oynadık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdal Güneş: “Ağır şartlarda futbol oynadık”

İHA

Erdal Güneş: “Ağır şartlarda futbol oynadık”

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada maça iyi başladıklarını ancak kar yağışı sonrasında ağır şartlarda futbol oynadıklarını söyledi.
Süper Lig’in 20. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Çaykur Rizespor'a 30 mağlup oldu. Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güneş, kar yağışlı bir maç olacaklarını bildiklerini ve ağır şartlarda futbol oynadıklarının belirtti. Güneş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Üç gündür yoğun kar yağışı olacağını biliyorduk ve bekliyorduk. Oyuncularımızın sağlığını korumak için oyunu 2 veya 1. bölgeye çekebilirdik. Ağır şartlarda futbol oynadık. Kevin sakatlandı. Bu iki takım için de handikap. Maça iyi başladık maalesef kötü bir gol yedik. İkinci yarı saha zemin şartlar zorlaştı. Sonrasında iki penaltı ile kaybettik. Üzgünüz. Daha çok maçımız var. Hatay maçını kazanıp bu maçı unutturacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor: 3 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor: 3 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: 3-0
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: 3-0
Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
Çaykur Rizespor: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
RTEÜ'de `Tıpta Klinik Simülasyon´ için yerli sistem geliştirildi
YEREL HABERLER RTEÜ'de `Tıpta Klinik Simülasyon´ için yerli sistem ...
Rize'de 81 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Rize'de 81 köy yolu ulaşıma kapandı
Gece başlayan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Gece başlayan kar yağışı şehir merkezini beyaza ...
Erik Sabo resmen Çaykur Rizespor'da
YEREL HABERLER Erik Sabo resmen Çaykur Rizespor'da
Stjepan Tomas ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı
YEREL HABERLER Stjepan Tomas ile yollar karşılıklı anlaşılarak ...
Çaykur Rizespor, Erik Sabo´yu kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Erik Sabo´yu kadrosuna kattı
Erik Sabo, Çaykur Rizespor'da
YEREL HABERLER Erik Sabo, Çaykur Rizespor'da
Karın keyfini böyle çıkardılar Rize’de vatandaşlar karın keyfini araçlarının arkasına bağladıkları şambrel ve tahta ile kayarak doyasıya yaşadılar
YEREL HABERLER Karın keyfini böyle çıkardılar Rize’de vatandaşlar ...
Ayder Yaylası beyaza büründü Ayder Yaylası'nda kartpostallık görüntüler
YEREL HABERLER Ayder Yaylası beyaza büründü Ayder Yaylası'nda ...