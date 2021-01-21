Rizespor'da 3 oyuncu daha korona virüse yakalandı

– Çaykur Rizespor’da korona virüs testi pozitif çıkanların sayısı 8’i futbolcu olmak üzere 15’e yükseldi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı öncesinde yapılan Covid19 testinin sonucunda 3 futbolcunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, Süper Lig'in 21. haftasında 23 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 19.00'da Medipol Başakşehir ile yapacağı müsabaka öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere yapılan Covid19 PCR testleri neticesine göre, 3 futbolcumuz ve 3 personelimizde pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcularımız ve personellerimiz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Böylece kulübümüzde Covid19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 8'e, personel sayısı 7'ye yükselmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.