Vincin ters dönen sepetinden düşen reklamcı, öldü (2)

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OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Rize'de bir alışveriş merkezinin tabelasını değiştirmeye çalışırken, çıktığı vincin sepetinin ters dönmesi sonucu reklam şirketi sahibi Aslan Yıldız'ın hayatını kaybettiği olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yıldız, bir anda düşerken sepetteki diğer işçi ise asılı kaldığı vinçten kurtarılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Selman KUTLU

2021-01-23 18:35:11



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