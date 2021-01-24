Türk çayı en çok Avrupa'da tüketiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk çayı en çok Avrupa'da tüketiliyor

DHA

Türk çayı en çok Avrupa'da tüketiliyor


Arzu ERBAŞ-Selman KUTLU/RİZE (DHA)TÜRKİYE'de üretilen doğal ve sağlıklı çay, dünyada 114 ülkeye ihraç ediliyor. Belçika, Almanya ve Hollanda´da tüketilen Türk çayı geçen yıl ilk kez 13 ülke tarafından da tercih edilmeye başlandı. 
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, geçen yıl 114 ülkeye 4 bin 750 ton Türk çayı satıldı, 15 milyon 247 bin dolar kazanç elde edildi. Bir önceki yıla göre çay ihracatında yaklaşık yüzde 19 artış sağlandı. Türk çayı dünyada en çok Belçika'da tüketiliyor. Belçika'ya geçen yıl 1341 ton çay ihraç edilirken, bu ülkeyi Almanya ve Hollanda izledi. Geçen yıl ilk kez Uruguay, Yemen, Endonezya, Panama, Etiyopya, Sırbistan, Gabon, Cape Verde, Estonya, Zambiya, Vietnam, Mauritius ve Dominik Cumhuriyeti'ne de Türk çayı satıldı.
'TÜRK ÇAYI EN DOĞAL ÇAY'
Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Türk çayının dünyada beğenildiğini ve istenildiğini söyledi. Dünyada Türklerin olduğu her yerde Türk çayının satıldığına dikkat çeken Alim, "Türkler bulunduğu ülkelerde çayımızı arıyor. Avrupa'da, Türk çayının en fazla satılıyor olmasının sebebi de buralarda Türklerin yoğunlukta olması. Tabii ki bizim çayımız üzerine kar yağan bir çay olduğu için diğer ülkelerde olduğu gibi hiçbir ilaçlama yok, pestisit kalıntısı yok, doğal bir çay. Bahçeden geliyor, işleniyor ve bardağı kadar gidiyor. Sağlık açısından zararı olmadığı gibi faydaları var" dedi.
'TÜRK ÇAYINI ANLATAN MEKTUPLAR YAZIYORUZ'
İnsanlar gördükçe, tattıkça yabancı çaylarla Türk çayını karşılaştıkları zaman aradaki farkı, doğallığı gördüklerini ifade eden Alim, "Bizim çayımızın menşei, yapılışı, üretimi belli, kimyasal hiçbir bağı yok, doğal, sağlık açısından da faydalı. Bunu da Türkler çok iyi bildikleri için nerede olurlarsa olsunlar Türk çayını arıyor, buluyor, tüketiyorlar. Bu anlamda da Avrupa ülkelerindeki satışımız fazla. Ancak satış rakamlarını artırmamız gerekiyor. Ticari ateşelerimizin olduğu ülkelere çayımızın kalitesini, üretimini, sağlık için faydalarını anlatan mektuplar yazıyoruz. Ticari ateşelerin bulundukları ülkelerde çay ticareti yapan kişilere ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu. 
DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Selman KUTLU
2021-01-24 09:32:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çılgın fotoğrafçının sıra dışı anları nefes kesiyor
YEREL HABERLER Çılgın fotoğrafçının sıra dışı anları nefes kesiyor
Vincin ters dönen sepetinden düşen reklamcı, öldü (2)
YEREL HABERLER Vincin ters dönen sepetinden düşen reklamcı, öldü (2)
Vincin ters dönen sepetinden düşen reklamcı, öldü
YEREL HABERLER Vincin ters dönen sepetinden düşen reklamcı, öldü
Rize’de vinçten düşen reklam şirketi sahibi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Rize’de vinçten düşen reklam şirketi sahibi hayatını ...
Her ilde hediyelik 'Rize Çayı' olacak ÇAYKUR 81 ilde açacağı çay satış reyonlarında o illerin tarihi ve karakteristik özelliklerinin üzerinde yer aldığı paketler tasarlayarak çay satacak
YEREL HABERLER Her ilde hediyelik 'Rize Çayı' olacak ÇAYKUR 81 ilde ...