Gine'de kaçırılan gemideki 15 kişiden 3'ü Rizeli

Gine Körfezi açıklarında kaçırılan Türk gemisindeki 15 mürettebattan 3'ünün Rizeli olduğu öğrenildi.

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli gemi, dün silahlı Nijeryalı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre 19 kişilik mürettebattan 1'i hayatını kaybetti, 15 kişi de kaçırıldı. Korsanların kaçırdığı gemicilerin arasında yer alan Ünsal Dilsiz, İlyas Baş ve Mustafa Benklioğlu’nun Rize nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Rizeli gemicilerden Ünsal Dilsiz’in eşi Nesrin Dilsiz, sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklama ile eşinin kaçırıldığını duyurdu. Korku içerisinde olduklarını dile getiren Nesrin Dilsiz paylaşımında, “Ben Ünsal Dilsiz’in eşiyim. Şu anda bu gördünüz gemide çalışan eşim ve oradaki çalışan 15 kişi korsanlar tarafından kaçırıldı. Allah rızası için ne olur dualarınızı edin. Bana, oğluna ve sevdiklerine gelsin ve hepsi ailesine kavuşsun. Çok kötü bir durumdayız. Korku içindeyiz, Allah’ım kötü haber verme. Ne olursunuz dua edin” ifadelerini kullandı.

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