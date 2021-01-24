Gemiden kaçırılan 15 gemiciden 3´ü Rizeli çıktı; ailesi, dua istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gemiden kaçırılan 15 gemiciden 3´ü Rizeli çıktı; ailesi, dua istedi

DHA

Gemiden kaçırılan 15 gemiciden 3´ü Rizeli çıktı; ailesi, dua istedi


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE,(DHA)NİJERYA açıklarında korsan saldırısına uğrayan `M/V Mozart' isimli gemide, rehin alınan 15 personelden, Ünsal Dilsiz, İlyas Baş ve Mustafa Benklioğlu'nun Rize nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Aileleri, kaçırılan gemicilerin `iyi haberini´ bekliyor. Gemicilerden Ünsal Dilsiz'in eşi Nesrin Dilsiz de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, herkesin dua etmesini istedi.Nijerya açıklarında `M/V Mozart´ isimli bir Türk gemisi, silahlı korsanlar tarafından rehin alınırken, 19 kişilik mürettebattan 1 kişi öldürüldü, 15 kişi de kaçırıldı. Rehin alınan personelden, Ünsal Dilsiz, İlyas Baş ve Mustafa Benklioğlu'nun Rize nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Rizeli gemicilerden, Ünsal Dilsiz ve Mustafa Benklioğlu'nun ailesinin İstanbul´da yaşadığı, İlyas Baş´ın ailesinin de İkizdere ilçesinde olduğu öğrenildi. 'Rehin' haberi üzerine Rizeli 3 ailenin endişeli bir bekleyişe başladığı belirtildi. SOSYAL MEDYA HESABINDAN  DUA İSTEDİÖte yandan Rizeli gemicilerden Ünsal Dilsiz'in eşi Nesrin Dilsiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, herkesin dua etmesini istedi. Nesrin Dilsiz paylaşımında, "Şu anda bu gördüğünüz gemide çalışan eşim ve oradaki çalışan 15 kişi korsanlar tarafından kaçırıldı. Allah rızası için ne olur dualarınızı edin. Bana, oğluma ve sevdiklerine gelsin ve hepsi ailesine kavuşsun. Çok kötü bir durumdayız. Korku içindeyiz, Allah'ım kötü haber verme. Ne olursunuz dua edin" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Rize
2021-01-24 16:28:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gine'de kaçırılan gemideki 15 kişiden 3'ü Rizeli
YEREL HABERLER Gine'de kaçırılan gemideki 15 kişiden 3'ü Rizeli
Çılgın fotoğrafçının sıra dışı anları nefes kesiyor
YEREL HABERLER Çılgın fotoğrafçının sıra dışı anları nefes kesiyor
Türk çayı en çok Avrupa'da tüketiliyor
YEREL HABERLER Türk çayı en çok Avrupa'da tüketiliyor
Vincin ters dönen sepetinden düşen reklamcı, öldü (2)
YEREL HABERLER Vincin ters dönen sepetinden düşen reklamcı, öldü (2)
Vincin ters dönen sepetinden düşen reklamcı, öldü
YEREL HABERLER Vincin ters dönen sepetinden düşen reklamcı, öldü
Rize’de vinçten düşen reklam şirketi sahibi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Rize’de vinçten düşen reklam şirketi sahibi hayatını ...
Her ilde hediyelik 'Rize Çayı' olacak ÇAYKUR 81 ilde açacağı çay satış reyonlarında o illerin tarihi ve karakteristik özelliklerinin üzerinde yer aldığı paketler tasarlayarak çay satacak
YEREL HABERLER Her ilde hediyelik 'Rize Çayı' olacak ÇAYKUR 81 ilde ...