Damjan Dokovic Çaykur Rizespor'da

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Çaykur Rizespor, 30 yaşındaki futbolcu Damjan Dokovic ile 1 buçuk yıllığına anlaştı.

Devre arasın transfer çalışmalarını sürdüren Rizespor, kadrosunu Dokovic ile güçlendirdi. Karadeniz ekibi, Romanya’nın Liga 1 ekiplerinden CFR Cluj'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Damjan Dokovic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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