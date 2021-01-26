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Rize'de karla kaplı yaylada yaban hayvanlarına yiyecek bıraktılar

DHA

Rize'de karla kaplı yaylada yaban hayvanlarına yiyecek bıraktılar


Arzu ERBAŞ/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesinde karla kaplı Tacikeri Yaylası'na çıkan 4 genç, yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı. Gençler yaylada tulup çalıp, şarkıylar söyleyerek, araçların arkasına bağladıkları kızaklarla da kayarak adrenalin yaşadı.
Çamlıhemşin ilçesinde Adem Kesti ve Eyüp Kesti ile Besim Günay ve Furkan Albardak karla kaplı 1900 rakımlı Tacikeri Yaylası´na çıktı. Yayla yolculuklarını kayda alan gençler, araçlarının arkasına bağladıkları kızakla adrenalin yaşadı. Doğada aç kalan yaban hayvanları için yiyecek de bırakan gençler, tulum çalıp şarkılar söyledi. Gençlerin karla kaplı yaylada kayda aldığı görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞ
2021-01-26 10:28:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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