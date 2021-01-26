Kaçırılan gemicinin eşi: Bizi babasız bırakmayın

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)NİJERYA açıklarında kaçırılan M/VMozart adlı konteyner gemisinde korsanlar tarafından rehin alınan 15 Türk denizci arasında bulunan Rizeli Ünsal Dilsiz´in ailesi, endişeli bekleyişini sürdürüyor. Ünsal Dilsiz´in eşi Nesrin Dilsiz gözyaşı dökerek, "Ben sağ salim eşimi istiyorum. Bizi babasız bırakmayın. Çünkü tek dayanağım o benim" dedi.
Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan geminin mürettebatı arasında yer alan Ünsal Dilsiz'in eşi Nesrin Dilsiz, sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaparak, eşinin bulunmasını istedi. Gözyaşı döken 1 çocuk annesi Nesrin Dilsiz paylaşımında, "Eşimden haber alamıyorum. 2 gündür uyku uyuyamıyoruz. Ne yediğimiz ne içtiğimiz belli değil. Öldüler mi, kaldılar mı? Belli değil. Ses seda yok. Ne olursunuz sesimi duyun; Allah Muhammed aşkı için Ünsal´ımdan, oradakilerden ses seda yok. Ben sayın devlet büyüklerinden, cumhurbaşkanımdan devlet babamdan tek isteğim, tek arzum, oradaki insanların bir an önce bulunması bir an önce ailelerine kavuşması. 6 yaşında oğlum var, oğlum babasını soruyor; `babamı korsanlar mı kaçırdı? Öldü mü?´ diyor. Ben diyorum ki `dur annem´ diyorum. Ne olursunuz sesimi duyun, artık çıldırmak üzereyim. Ben hasta bir insanım, kanser tedavisi gören bir insanım, ilaç içiyorum. Ben sağ salim eşimi istiyorum. Bizi babasız bırakmayın. Çünkü tek dayanağım o benim. Ne olursunuz Cumhurbaşkanım, kurban olayım sesimi duy. Benim Ünsal´ımı ve oradakileri getir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2021-01-26 11:55:09
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