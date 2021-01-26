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Çaykur Rizespor'da Erik Sabo ve Damjan Dokovic imzaladı

DHA

Çaykur Rizespor'da Erik Sabo ve Damjan Dokovic imzaladı


Başkan Kartal: Çok iyi bir Rizespor izleyeceğiz
Djokovic: Sahada ve saha dışında elimden geleni yapacağım
Sabo: Çok mutluyumArzu ERBAŞ-Doğan Can İLEK / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor'un yeni transferleri Damjan Djokovic ve Erik Sabo, düzenlenen törende kendilerine 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Hırvat orta saha Damjan Djokovic ve Slovak orta saha oyuncusu Erik Sabo için Kulüp Başkanı Hasan Kartal'ın da katılımıyla Çaykur Didi Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. İki futbolcu törende 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
KARTAL: ÇOK İYİ BİR RİZESPOR İZLEYECEĞİZ
Başkan Kartal törende yaptığı konuşmada, ligin ikinci yarısında iyi bir Rizespor izleteceklerini belirterek, "Eksiklerimizi siz de biz de biliyorduk. Önce hocamızın katacağı hava ile birlikte, hocamınız önerdiği futbolcularla başlamak üzere hepimizin mutlu olması, şehrin mutlu olması ve güzel bir spor görmemiz. Spor yaparken de herkesin yüzünün gülmesi. Ligin ikinci yarısında herkes mutlu olacak ve Rizespor belli yerlere gelecek. Çok iyi bir Rizespor izleyeceğiz. Çalışmamız bu yönde. İnşallah başarılı oluruz. Biz elimizden geleni yapalım, sonuç Allah'a kaldı. İnşallah iyi yerlerde olacağız" ifadelerini kullandı.
DJOKOVİC: SAHADA VE SAHA DIŞINDA ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM
Rizespor'a transferi için teşekkür eden 30 yaşındaki Djokovic ise "Başkanımıza ve yönetim kurulumuza beni buraya getirdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Hollanda'da Türklerin arasında büyüdüğüm için  Türklerin ne kadar misafirperver ve sıcak insanlar olduğunu biliyorum. O nedenle buraya gelirken büyük bir tereddüttüm olmadı. Şehrin çayının meşhur olduğunu biliyorum. Burada taraftarın isteği ve arzusuyla çok iyi bir zaman geçireceğimi düşünüyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum ve artık çalışma zamanı olduğunu düşünüyorum. Başkanımızın da söylediği gibi bu takıma hak ettiği puanları kazandırmak için sahada ve saha dışında elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.
"SUMUDİCA İLE ÇALIŞMAK MUTLULUK VERİCİ"
Teknik direktör Marius Sumudica'nın transferini istemesiyle ilgili olarak Djokovic, "Sumudica gibi başarılı ve büyük bir hocanın beni istemesinden gurur duyuyorum. Romanya'da da başka kulüplerde de beni istemişti ve görüşmelerimiz olmuştu. Fakat denk gelmemişti. Burada onunla çalışacağım için çok mutluyum. Onun gibi karizmatik ve başarılı bir teknik direktörler çalışmak benim için mutluluk" diye konuştu.
"YÜZDE 100 HAZIRIM"
Ligde oynanacak Fenerbahçe maçında görev verilmesi durumunda hazır olduğunu söyleyen deneyimli futbolcu, "Fenerbahçe maçına kadar önümüzde bir haftalık çalışma süreci var. Antrenmanlarda kimin oynayıp oynamayacağı belli olur. Hoca görev verirse ki takdir onundur ve ben hazırım. Başakşehir maçından önce ben son maçımı oynamıştım. Yüzde 100 hazırım" dedi.
SABO: ÇOK MUTLUYUM
Çaykur Rizespor'un Fatih Karagümrük'ten renklerine bağladığı Erik Sabo imza töreninde yaptığı açıklamada, yeşil-mavili kulübe geldiği için mutlu olduğunu belirtti. 29 yaşındaki oyuncu, "Buraya imza attığım için çok mutluyum. Geçen sezondan bu yana gol ve asist yapmaya devam ediyorum. İstatistiklerimi geliştirmeye devam ediyordum. Bu sezonun ilk kısmı da benim için çok iyi geçti. İkinci bölümde de Rizespor ile bunları geliştirmeyi ümit ediyorum" dedi.
Sakatlığıyla ilgili soruya ise deneyimli orta saha, "Büyük bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum. Bir sonraki maça hazırlanıyorum" karşılığını verdi.
Karagümrük'te olduğu gibi Rizespor'da da 52 numaralı formayı giyecek Sabo, "Özel bir sebebi yok, sadece benim şanslı numaram. Önceki kulüplerim de de bunu giyiyordum. Umarım bana şans getirir" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İmza töreninden görüntüler
Başkan Hasan Kartal'ın konuşması
Futbolcuların konuşmaları
Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğan Can İLEK
2021-01-26 13:00:50

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