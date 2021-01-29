Alexander Söderlund, Rizespor’da

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Çaykur Rizespor, Alexander Toft Söderlund ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Rizespor, İsveç 1. Lig takımlarından BK Hacken’da forma giyen ve Norveç milli takımlarında 34 maç oynamış olan forvet oyuncusu Alexander Toft Söderlund'la 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

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