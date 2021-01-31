İstinat duvarı kendiliğinden böyle çöktü Kendiliğinden yıkılan duvarın yıkılma anı kameralara yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstinat duvarı kendiliğinden böyle çöktü Kendiliğinden yıkılan duvarın yıkılma anı kameralara yansıdı

İHA

İstinat duvarı kendiliğinden böyle çöktü Kendiliğinden yıkılan duvarın yıkılma anı kameralara yansıdı

Rize’de yenisi yapıldığı için yıkımına başlanan istinat duvarı kendiliğinden çöktü.
Olay merkeze bağlı Fener Mahallesi’nde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin arkasında bulunan yolda meydana geldi. Yapılan KYK’ya bağlı Ayder Kız Öğrenci Yurdu yol seviyesinin altında kaldığı için arka kısmına istinat duvarı yapıldı. Yol kısmı ise dolgu malzemesi ile yükseltilerek üzerine asfalt döküldüğü için yoldan kaynaklı olarak duvara aşırı yük bindi. Mahalle sakinlerinin Rize Belediyesi’ne gerçekleştirdiği şikayetler üzerine ise önlem amaçlı olarak istinat duvarının hemen ön kısmına yeni bir istinat duvarı yapıldı. Yeni duvar tamamlandığında ise eskisi yıkılmaya başlandı.
Belediye ekiplerinin çalıştığı sırada gücünü kaybeden duvar bir anda patladı ve toprak yeni yapılan istinat duvarının arkasına indi. O anlar duvarın daha önce çökeceğinden şüphe duyarak sürekli şikayette bulunan vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. İş makinesinin çalıştığı sırada hemen yanındaki duvarın yıkılma ve toprağın bir anda kayma anı da kameralara yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alexander Söderlund, Rizespor’da
YEREL HABERLER Alexander Söderlund, Rizespor’da