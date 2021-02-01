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İstinat duvarının çöktüğü olayda, uyarılar üzere operatör son anda kurtulmuş

DHA

İstinat duvarının çöktüğü olayda, uyarılar üzere operatör son anda kurtulmuş


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE, (DHA)RİZE'de istinat duvarı bloğunun aniden çöktüğü bölgede çalışma yapan kepçe operatörünün, çevredekilerin uyarısı üzerine olaydan dakikalar önce kurtulduğu ortaya çıktı. Yaşananlara tanık olan Kamil Muradoğlu, "O esnada orada kepçe operatörü çalışıyordu, biz onu uyardık 'üste çatlama var `dedik, onu oradan çıkardık.10 dakikaya kalmadı duvar aşağıya geldi" dedi.
Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Kız öğrenci yurdunun üst tarafında devam eden bir inşaatın çevresindeki beton istinat duvarı, bilinmeyen nedenle aniden çöktü. Beton duvar bloğunun çökme anı da çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde; duvarın aniden yıkılması ve toprağın kayma anı görülüyor. Bölgede olumsuz durum yaşanmazken, ekipler çökme kaynaklı zarar gören su ve elektrik hatlarını onarmak için çalışma başlattı. İstinat duvarı bloğunun aniden çöktüğü bölgede çalışma yapan kepçe operatörünün de çevredekilerin uyarısı üzerine son anda kurtulduğu ortaya çıktı.
`DUVARIN KOPACAĞI BELLİYDİ´
Yaşananlara tanık olanlar o anları anlattı. Olayı gören Kamil Muradoğlu, "Duvarın altı boşaldı ve duvar ek yerinden koparak aşağıya indi. O esnada orada kepçe operatörü çalışıyordu, biz onu uyardık, 'üste çatlama var `dedik, onu oradan çıkardık.10 dakikaya kalmadı, duvar aşağıya geldi" dedi.
`ÖNLEMLER ALINMIŞTI´
Çevredeki bir bina inşaatında işçi olarak çalışan Bayram Abatay da, "Birkaç gün önceden yağan yağmurla beraber burada hareketlilik başlamıştı. Belediye ekipleri taş duvar örüyordu, bu tehlike dolayısıyla çalışmalarına ara vermişti. Dün de göçükten 1-2 saat önce hafif kopmalar meydana geldi ve sonrasında da istinat duvarı çöktü. Zaten önlemleri alındığı için herhangi bir tehlikeli durum yaşanmadı" diye konuştuDHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-02-01 14:53:35

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