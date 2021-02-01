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Rize’de üretilen Somon Balığı'nın ihracatı bu yıl yüzde 55 arttı

İHA

Rize’de üretilen Somon Balığı'nın ihracatı bu yıl yüzde 55 arttı

– Rize'den 2020'de yapılan Karadeniz somonu ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 55 artarak 32 milyon 654 bin 674 dolara ulaştı.
Rize'den 2019 yılında 3 bin 665 tonluk Karadeniz somonu ihracatı karşılığında 21 milyon 38 bin 120 dolar gelir elde edilirken, bu rakam 2020 yılında yüzde 55 artarak 32 milyon 654 bin 674 dolara ulaştı.
Rize'den yapılan somon ihracatında ilk sırayı yüzde 92 ile Rusya Federasyonu alırken, bu ülkeyi Gürcistan'ın yanı sıra Polonya, Fransa, Hollanda, Beyaz Rusya ve Kazakistan izledi.
Konu ile ilgili açıklama yapan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu “Karadeniz Somonu ihracatı konusunda yurt dışından yoğun talep alınmasına rağmen maalesef yerel idarelerin siyasi davranarak firmaların tesislerini kapatma ile dahi tehdit etmeleri bu ülkeye yapılan en büyük kötülüktür. Bu uygulamalar maalesef ihracatçının şevkini kırmaktadır. Bundan dolayı tüm kesimleri ve özellikle Belediye gibi yerel idareleri göreve davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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