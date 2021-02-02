Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 23. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Boldrin’in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazdan topla buluşan Samudio’nun vuruşunda top auta çıktı.
13. dakikada sağ çaprazdan Boldrin’in yaptığı ortada topa kafa vuruşuyla karşılık veren Soderlund şutunda top kaleci Ertuğrul’da kaldı.
19. dakikada gelişen Kasımapa atağında ceza sahasının içerisinde topla buluşan Hodzic’in vuruşunda top direkten döndü.
Hakemler: Serkan Tokat xx, Erdinç Sezertam xx, Bilal Gölen xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Emir x, Morozyuk xxx, Onur x, Meriah x, Andrade x, Boldrin xxx, Samudio xxx, Donsah x, Djokovic x, Soderlund xx
Yedekler: Tarık, Zafer Görgen, Murat Sağlam, Talbi, Yasin Pehlivan, Doğan, Mithat, Michalak, Celal Emir, Abdullah Durak
Antrenör: Gabriel Margarit
Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Tomas xx, Florent x, Haddadi x, Luckassen xx, Bistrovic xx, Koomson x, Hajradinovic xx, Aytaç x, Thelin xx, Hodzic xx
Yedekler: Ramazan, Mehmet Feyzi, Tosic, Doğucan, Evren Eren, Varga, Anıl Koç, Hasan Emre, Yusuf, Furkan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.