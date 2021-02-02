Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 23. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Boldrin’in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazdan topla buluşan Samudio’nun vuruşunda top auta çıktı.

13. dakikada sağ çaprazdan Boldrin’in yaptığı ortada topa kafa vuruşuyla karşılık veren Soderlund şutunda top kaleci Ertuğrul’da kaldı.

19. dakikada gelişen Kasımapa atağında ceza sahasının içerisinde topla buluşan Hodzic’in vuruşunda top direkten döndü.



Hakemler: Serkan Tokat xx, Erdinç Sezertam xx, Bilal Gölen xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Emir x, Morozyuk xxx, Onur x, Meriah x, Andrade x, Boldrin xxx, Samudio xxx, Donsah x, Djokovic x, Soderlund xx

Yedekler: Tarık, Zafer Görgen, Murat Sağlam, Talbi, Yasin Pehlivan, Doğan, Mithat, Michalak, Celal Emir, Abdullah Durak

Antrenör: Gabriel Margarit

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Tomas xx, Florent x, Haddadi x, Luckassen xx, Bistrovic xx, Koomson x, Hajradinovic xx, Aytaç x, Thelin xx, Hodzic xx

Yedekler: Ramazan, Mehmet Feyzi, Tosic, Doğucan, Evren Eren, Varga, Anıl Koç, Hasan Emre, Yusuf, Furkan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

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