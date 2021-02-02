Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 23. hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor evinde Kasımpaşa’yı ağırladı. Karşılaşma 11 beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sol çaprazdan ortayı yapan Emir Dilaver’in pasında topa kafa ile karşılık veren Soderlund’un vuruşunda Kaleci Ertuğrul topu uzaklaştırdı.

85. dakikada ceza sahasının dışında savunmadan geri gelen topla buluşan Doğan Erdoğan’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 10

90. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Thelin önüne düşen topa vuruşunu gerçekleştirdi ve top filelerle buluştu. 11



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Serkan Tokat xx, Erdinç Sezertam xx, Bilal Gölen xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Emir x, Morozyuk xxx, Onur x, Meriah x, Andrade x (Michalak dk. 46 xx), Boldrin xxx, Samudio xxx (Abdullah Durak dk. 77 x), Donsah x (Doğan dk. 77 xxx), Djokovic x, Soderlund xx (Talbi dk. 89 ?)

Yedekler: Tarık, Zafer Görgen, Murat Sağlam, Yasin Pehlivan, Mithat, Celal Emir

Antrenör: Gabriel Margarit

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Tomas xx, Florent x, Haddadi x, Luckassen xx, Bistrovic xx, Koomson x (Yusuf dk. 62 x), Hajradinovic xx (Anıl Koç dk. 90+7 ?), Aytaç x, Thelin xx, Hodzic xx (Tosic dk. 90+2 ?)

Yedekler: Ramazan, Mehmet Feyzi, Doğucan, Evren Eren, Varga, Hasan Emre, Furkan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Doğan Erdoğan (dk. 85) (Çaykur Rizespor), Thelin (dk. 90) (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Boldrin, Emir Dilaver (Çaykur Rizespor), Hajradinovic (Kasımpaşa)

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