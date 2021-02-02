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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gabriel Margarit: "Bugün çok kolay puan kaybettik"

İHA

Gabriel Margarit: "Bugün çok kolay puan kaybettik"

Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit, Kasımpaşa karşısında golün ardından konsantrasyon problemi yaşadıklarını ve şanssız bir gol yediklerini ifade etti.
Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçtan bir puan ile ayrıldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Gabriel, üç puan için mücadele ettiklerini ancak basit hatalar ile beraberlik aldıklarını belirtti.
Gabriel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün çok kolay puan kaybettik. Sabit bir anda konsantrasyonumuzu kaybettik. Üç puan için çok mücadele ettik ama kolay ve şanssız bir gol yedik. Sağlık sorunları, sakatlıklar, sarı ve kırmızı kart cezalı toplamda 7 oyuncumuz eksikti. Biraz bir şeyler çıkarmak için zamana ihtiyacımız var. Her maçtan puan yada puanlar toplamak için mücadele edeceğiz."

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