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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin denize dolgu ikinci havalimanına ilk uçağın iniş tarihi belli oldu

DHA

Türkiye'nin denize dolgu ikinci havalimanına ilk uçağın iniş tarihi belli oldu


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen, tamamlandığında Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı´nda sona geliniyor. Projenin yüzde 76'sı tamamlanırken, ilk uçağın ise temmuz ayından sonra piste ineceği açıklandı. Rize Valisi Kemal Çeber, "Temmuz ile aralık ayları içerisinde ilk uçağımızı indireceğiz" dedi.
Rize´nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, ilk olarak 766 hektarlık alanda başlanan ve daha sonra dolgu miktarı artırılarak, 1000 hektara yükseltilen Rize-Artvin Havalimanı´nın temeli, 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Havalimanı için kamyonlarla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, dolgu çalışmaları ile beraber terminal binalarının inşaatı sürüyor. Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan Tektaş Taş Ocakları'ndan kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor.
YILDA 3 MİLYON YOLCU TAŞINACAK
Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak. Devam eden terminal inşaatları ile beraber yeni dolgu alanının dahil edilmesiyle projenin yüzde 76´lık kısmı tamamlandı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.
`İLK UÇUŞ YIL SONUNU GEÇMEYECEK´
Rize-Artvin Havaalanı inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Rize Valisi Kemal Çeber, "Sadece Rize için ve bölge için değil ülke için de önemli bir yatırım olduğundan, biz de hızla ilerlemesine gayret ediyoruz. Son durumumuz, ilk yaptığımız sözleşmeye göre yüzde 90 seviyesindeyiz. Ancak daha sonrasında havalimanının yanında 600 dönümlük alanın da projeye dâhil edilmesini istemiştik. Cumhurbaşkanımız da bu isteğimizi kabul buyurdu. Bu alanın da dâhil edilmesiyle birlikte yeni projeyle yüzde 76´lardayız. Bu yeni alan bizim havalimanımızın asli alanını etkilemiyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk uçuş 29 Ekim 2020´idi ve bütün program buna göre hazırlanmıştı. Ne yazık ki pandemi her şey gibi bu yatırımımızı da etkiledi. Biz kendilerine arz ettik, çok sağlam bir yatırıma dönüştürmek ve sorunsuz bir çalışma süreci için ilk uçuşu biraz öteledik. Temmuz ile aralık ayları içerisinde ilk uçağımızı indireceğiz. Ama Allah´ın izniyle bu yılın sonunu geçmeyecek" dedi.
`ÖZEL TEKNİKLERLE İNŞAAT DEVAM EDİYOR´
Çok özel teknikler kullanılarak inşaatların devam ettiğini hatırlatan Vali Çeber, "Dolguyu yaparken taşı toprağı alıp gidip denize doldurmuyoruz. Çok özel tekniklerle denizin altı iğne gibi işleniyor. Denizin altında dalgıçlar var. Taşlar büyüklüğüne göre yerlere yerleştiriliyor. Aynı zamanda üst yapımız da böyle. Hem deniz hem iyot hem tuz, bölgemizin coğrafi özelliklerinden dolayı çok özel materyallerin kullanılması ve özel tekniklerin kullanılması gerekebiliyor" diye konuştu. 
`TERMİNAL BİNALARI HIZLA YÜKSELİYOR´
3-4 ay önce başlayan üst yapı çalışmalarının da hızla devam ettiğini söyleyen Vali Çeber, "Yıllık 3 milyon kapasiteli bir havalimanı olacak. 3 kilometrelik pistiyle dünyada şu anda her modeldeki geniş gövdeli uçakların inebileceği nitelikte bir pist. Dolayısıyla yapıldığı andan itibaren ulusal ve uluslararası anlamda ihtiyaç hissedilen tüm havalimanı özelliklerini taşıyacak. Havalimanımızın terminal binalarına da artık son malzeme seçimlerine kadar tespitler yapıldı. Rize´mize ve yöremize özgü bir terminal binamız olacak. Üst yapıya da 3-4 ay önce başlamıştık, o da çok hızlı ilerlemekte. İnsanlar şu an havalimanı civarından geçtiğinde hızla ilerleyen bir üst yapı görüyor. Aslında bu üst yapı bizim toplam işimizin yüzde 8´i veya yüzde 10´u. Bizim işimizin yüzde 90´ı denizi doldurmak" dedi.
`ÇAY BARDAĞI ŞEKLİNDEKİ KULE İNŞAATI BAŞLADI'
Çay bardağı şeklinde olacak kule inşaatının başladığını belirten Vali Çeber, "Şu an kule dikdörtgen şeklinde görünüyor. Ama daha sonra onun dışında çok özel malzemelerin kullanıldığı bir çay bardağı göreceksiniz. Tabi sadece çay bardağıyla da kalmayacağız. Havalimanı giriş takımız da çay yaprağı şeklinde olacak. O da bölgemiz için çok özel bir simge. Terminal binamızın dışında tamamen Rize mimarisini göreceksiniz. Tarihi taş ve ahşabın bir arada kullanıldığı yapılarımızın simgelenmiş halini göreceksiniz. Havalimanımızın içerisinde bir çay müzemiz de olacak ve de çaya dair her şeyin olduğu bir alanı göreceksiniz" ifadelerini kullandı. 
`HERKES BÖLGEMİZE İLGİ GÖSTERİYOR´
Vali Çeber, "Son 3-4 aydır yabancı büyükelçilerimizin bizlere ziyaretleri oldu. En son Endonezya büyükelçimiz geldi. Gelen her ziyaretçi havalimanından bahsediyor. Hatta Cezayir büyükelçisi geldiğinde açılışla beraber uluslararası direkt uçuş talepleri oldu. Herkes ilgi gösteriyor bu bölgeye. Doğu Karadeniz bölgesindeki çok önemli bir eksikliği gideriyoruz. Çok önemli bir yatırım olacak ülkemiz için. Havalimanına gelen misafirimiz havalimanına indiğinde 40 dakika içerisinde Ayder´de olacak. 1 saat içerisinde Ovit bölgemizde olacak. Artvin´in de nüfus yoğunluğunun sahilde olduğunu düşündüğümüzde yarım saatlik bir süre içerisinde havalimanımıza ulaşmış olacaklar. Hepsini birden değerlendirdiğimizde önemli bir eksikliğimizi gidereceğiz. Aynı zamanda istihdamımızı da etkileyecek. Şu anda yaklaşık 700 kardeşimiz havalimanı inşaatında çalışıyor. Havalimanı bittikten sonra da yine bu sayılarda insanımızı havalimanında istihdam edeceğiz. Ülkemizin gurur duyduğu yatırımı da tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.  DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-02-04 10:37:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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