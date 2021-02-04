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Marius Sumudica: Şu anki durumumuzu baz alırsak ligde kalmak önemli (YENİDEN)

DHA

Marius Sumudica: Şu anki durumumuzu baz alırsak ligde kalmak önemli (YENİDEN)


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, şu anki durumlarına göre ligde kalmalarının önemli olduğunu belirterek, "Hedefim bu sezon ligi 12'nci sırada bitirmek. Gelecek yıl inşa edeceğimiz takımla da ligi 7-8'inci bitirmek istiyoruz" dedi.
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında 6 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam ediyor.
"KASIMPAŞA MAÇINI KAZANMAYI HAK ETMEMİŞTİK"
Yeşil-mavililerde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Marius Sumudica, son oynadıkları Kasımpaşa maçında galibiyeti hak etmediklerini söyledi.
Sumudica, duran toplardan gol yeme sorununu çözmeleri gerektiğini belirterek, "Kasımpaşa maçında 1-0 öndeydik belki, maçı orada bitirmeliydik. Son iki maçta bir kornerden, bir de frikikten gol yemek kabul edilebilir değil. Çünkü o golü yemesek Fenerbahçe maçını kaybetmeyecektik. Daha fazla şansımız vardı. Kasımpaşa maçında da 1-0 öne geçtik. Ama sonra Dilaver'e faul var, sonra da top zaten kornere çıkmadı. Ama bu hakemin başka bir hatasıydı. Ama asıl hata bizdeydi. Duran topta kornerde altıpasın içinden ayak içiydi oyuncu vuramaz. Ben bunu kabul edemem. Yine de memnunum, sadece 2 gol yedik. İkisi de sabit anlarda, duran toplarda geldi. Biri kornerden, biri frikikten geldi; bu sorunu daha fazla konsantre olarak, daha fazla özen göstererek çözebiliriz. Ben geçmişten bahsetmekten hazzeden bir hoca değilim. Ama buradaki insanlara bir şey söylemek istiyorum çünkü buradaki insanlar çok sıcakkanlı, tıpkı benim gibi. Hayatımda son 16 yılda, kariyerimde sürekli bir takım çalıştırdım, hiçbir zaman evimde oturmadım. Ben buraya bu takımın potansiyeline güvendiğim, inandığım için geldim. Şehri de çok sevdim, burada ihtiyacınız olan her şey var; dağ, deniz. Ama sonuçları almazsanız bunların hiçbiri yeterli değil" diye konuştu.
"HAKEMLER İÇİN BİR ÖDÜL GİBİYİM; BENİ ATINCA MUTLU OLUYORLAR"
Rize'ye geldiğinde oyuncuların fiziksel açıdan daha iyi durumda olacaklarını tahmin ettiğini anlatan Sumudica, şöyle devam etti:
"Ama şu anda durum ne yazık ki öyle değil. Bir test yaptım; bu takımda fiziksel açıdan işler pek iyi değil. Geçmişte bu takımla çalışan teknik heyetin sırtına bu sorumluluğu yüklemek istemiyorum. Bir de kovidden çıkan 9 oyuncu var. Onlar tamamen bitik durumda. 2 hafta odada kapalı kalınca geri gelmek için 2 haftaya ihtiyacınız var. Kovidden çıkan oyuncuları direkt oynatmak zorunda kaldım. Göreceksiniz ki günbegün daha iyiye gidecek bu takım. Bana soracak olursanız biz Kasımpaşa'ya karşı 1 puan kazandık. Şu anki durumumuzda 1 puanı ben kazanç olarak görüyorum. Ve eğer kulübede olabilseydim bu maçı kazanırdık. Gelecekte daha dikkatli olmalıyım, bunun bilincindeyim. Şu anda bütün hakemler için ben bir ödül gibiyim. Herkes Sumudica'yı attığı zaman mutlu oluyor. Bugünden itibaren ben onlara bu fırsatı asla vermeyeceğim. Onlarla konuşmayacağım. Sadece kendi takımımla konuşacağım."
"HİÇBİR MAÇA 1 PUAN İÇİN HAZIRLANMAM"
Alanyaspor maçında bir sürprizi olacağını kaydeden Rumen teknik adam, "Başka bir futbol oynayacak bu takım. Alanya'ya 3 puan almak için gidiyoruz. 1 puan alırsak iyi, 3 puan alırsak tabii ki daha iyi. Ama biz orada yenilmeyeceğiz. Ben hiçbir maça 1 puan almak için hazırlanmam. Bundan sonra adamını tutmayan oyuncum olursa, onun yüzünden gol yersek, bir sonraki maçta kulübede durur. Çünkü bazen bir maçı bir frikikle ya kazanırsınız ya da kaybedersiniz" dedi.
"HEDEFİM LİGİ 12'NCİ SIRADA BİTİRMEK"
Takıma katılan yeni isimlerle ilgili konuşmanın erken olduğunu ifade eden 49 yaşındaki çalıştırıcı, şunları söyledi:
"Soderlund'u 5 takım istiyordu Türkiye'den. Ve ben onların elinden kaparak buraya getirdim. Gelir gelmez oynamaya başladı. Biraz zaman vermek lazım oyunculara. Zaten ben buraya geldiğimde iyi bir oyuncu kadrosu vardı. Ben 7-8 transfer istiyorum da diyebilirdim. Bunu demedim çünkü Rize benim kulübüm. 5-6 maç sonra yeni gelen oyuncularla ilgili bir değerlendirme yapabiliriz. Ben 10 yıldır bu işi yapıyorum ve hiçbir kulüpten kovulmadım. Sadece Gaziantep'ten yaptığım bir açıklama yüzünden ayrılmak durumunda kaldım. Burada 1,5 yıllık bir kontratım var. Hedefim bu sezon ligi 12'nci sırada bitirmek. Aslında şu anki durumumuzu baz alırsak ligde kalmak önemli. Gelecek yıl inşa edeceğimiz takımla da ligi 7-8'inci bitirmek istiyoruz."
REMY ALMANYA'YA GİDİYOR
Sumudica sakatlığı bulunan Remy ile ilgili olarak da, "Remy'i Almanya'ya gönderiyorum, çünkü orada sorunu çözmesi için uzman birilerini bulduk. Tedavisini olup buraya dönmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sumudica'nın açıklamaları
İdman detaylar
DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-02-04 16:31:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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