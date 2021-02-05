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29 metrelik çay bardağı Rize’nin vitrini olacak ’Çay Çarşısı Projesi’ Rize’nin vizyon projesi olarak hizmet verecek

İHA

29 metrelik çay bardağı Rize’nin vitrini olacak ’Çay Çarşısı Projesi’ Rize’nin vizyon projesi olarak hizmet verecek

Rize’de bu yıl Haziran ayında tamamlanarak Temmuz ayında hizmete girmesi planlanan 29 metrelik çay bardağı şeklindeki ’Çay Çarşısı Projesi’ şehrin vitrin projesi olarak hizmet verecek.
29 metrelik devasa çay bardağının içerisine kurulacak müze ile çayın topraktan bardağa tüm serüveni Rize’ye gelen turistlere 13D sinema salonuyla anlatacak. Türk Çayı’nı da daha etkin bir şekilde tanıtacak olan proje ile tüketici gruplarına farklı özellik ve kalite normlarında yer alan çay ürünlerini tadımı ve satışı sağlanacak. Çay Çarşısı ile aynı zamanda çay işletmelerinin pazarlama kapasitelerini geliştirmek ve bunlara bağlı olarak Rize’yi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısını artırarak turizmden elde edilen gelirlerin üst rakamlara taşınması hedefleniyor.

1 yılda yüzde 70’i tamamlandı
2015 yılında üzerinde çalışma yaptıkları projeyi 2019 yılında başlayan ihale süreci ile başlattıklarını ve 2020 yılının Ocak ayında ise ilk kazmayı vurduklarını dile getiren Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, 1 yılda projenin yüzde 70’inin tamamlandığını dile getirdi. Erdoğan “Bu proje üzerinde 20152016 yıllarında çalışmaya başladık. 2019 yılında projemizin ihalesini yaptık, 2020 yılının Ocak ayında da ilk kazmayı vurduk. Yaklaşık 1 yıllık bir zaman geçti. Geldiğimiz noktada da projenin yüzde 70’lik bölümü tamamlandı. Bardak kısmında son kata gelindi. Dış cephe giydirmesi var. Diğer dükkan alanlarında, kafeterya alanında, değirmen alanında ve çevre düzenlemesi konularında da yüzde 80’lerdeyiz” dedi.
Projenin Rize’nin yüz akı olacağını ve insanların Rize Sahilinden bu proje ile daha fazla yararlanmasının da sağlanacağını dile getiren Erdoğan “Bu yüz akı projemiz, Rize’nin gerçekten hem turizmine hem insan popülasyonunun biraz daha sahilden faydalanması konusunda ki çalışmalarımızda projemiz Temmuz atında hizmete girecektir” ifadelerini kullandı.

29 metrelik ince belli bardak
Proje içerisinde yer alacak alanlar hakkında bilgi veren Erdoğan, 29 metre yüksekliğinde olacak olan ince belli çay bardağı figürünün içerisinde müze olacağını ve çayın topraktan bardağa kadar olan bütün serüveninin burada 13 D sinema yardımıyla hissedilerek gösterileceğini söyledi. Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Türk çayı figürünü en iyi şekilde anlatacak ince belli bardak figürümüz var orada. Yaklaşık 29 metre yüksekliğinde olacak. Buranın 2 katında tarlaya gidememiş, çayı görememiş, çayın serüvenini bilmeyen insanlara topraktan başlayıp bardağa kadar geçen süreç içerisinde çayı anlatacağız. Kokusuyla, tadıyla 13D sinema sistemi ile bunu yapacağız. 2. katından sonra 3 kat çayda geçmişten bugüne kullanılan materyallerin olacağı bir müze olacak. 1 katta çayın üretim safhalarını anlatacak yine müze statüsünde bir yerimiz var. Onun üst katında Rize Belediyesi ile ortak yaptığımız için bir nikah salonu olabilir. En üst katta 360 derece bir seyir terasımız var. Nikahlarını kıyanlar oraya çıkar fotoğraflarını çektirirler. Bardağımızın dışı kristal bardağı anımsatacak şekilde olacak. Yine bardağın dışında ışık şölenleri yapacağız. Sonrasında orada 24 saat açık bir restoranımız olacak. 28 tane dükkanımız olacak. Bunlardan 56 tanesini Rize’nin yöresel ürünlerine ayıracağız. Sepet örücülüğü, bakır dövmeciliği, Rize bezi gibi alanlarımız olacak. 22 tanesini de gerçekten insanların sadece burada bulabilecekleri çaylara yönlendireceğiz."

Çay satış dükkanları olacak”
Proje ile bölgeye gelen her turisti Çay Çarşısı’na sokmayı hedeflediklerini ve turistler kendi memleketlerine gittiklerinde Çay Çarşısı hakkında bir reklam yapmasını hedeflediklerini ifade eden Erdoğan “Şuanda projemiz yüzde 70 seviyelerinde. Temmuz ayında inşallah faaliyete geçireceğiz. Benim bölgeme gelen herhangi bir turisti ben muhakkak oraya sokmalıyım. O turist memleketine gittiğinde ailesine, arkadaşlarına, dostlarına ‘Karadeniz’e gidiyorsunuz, bakın orada bir Çay Çarşısı var. Gidin orayı muhakkak bir görün. Ana hedefim bunu söyletmek ve insanları burada, gerçekten memnun olmuş, bilgiyle birikimle doldurulmuş ve ihtiyacı olan ürünleri almış olarak göndermek. Her turisti oraya sokmak ana hedeflerimden bir tanesi” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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