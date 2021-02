Vali Kemal Çeber: "Havalimanımızda denizin dibi iğne oyası gibi işleniyor" Rize-Artvin Havalimanı inşaatının yüzde 76'sı tamamlandı Deniz dolgusu üzerine yapılan havalimanının yıl sonunda hizmete açılması planlanıyor

Türkiye’nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olan RizeArtvin Havalimanı projesinin yüzde 76'sı tamamlandı.

85,5 milyon ton dolgunun üzerine yapılması planlanan RizeArtvin Havalimanı projesine 600 dönümlük yeni bir alan eklenince bu rakam 100 milyon tona yükseldi. İlk projeye göre dolguda yüzde 90 tamamlanma sağlanan havalimanı projesinde yeni alan eklenmesiyle tamamlanma seviyesi yüzde 76 oldu.

Doğu Karadeniz bölgesi için büyük önem taşıyan RizeArtvin Havalimanı projesinde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber, havalimanının yıl sonunda hizmete açılmasının planlandığını söyledi.



"Alanında belki de bazı özellikleriyle bir ilk"

Vali Çeber "Hem ilimiz hem Artvin ili hem bölgemiz hem ülkemiz için çok değerli bir yatırım. Aslında uluslararası anlamda değer atfettiğimiz, dünyada benzeri az olan bir yatırım. Tamamen denize dolgu ile yapılan bir havalimanı. Alanında belki de bazı özellikleriyle bir ilk. O nedenle bazı teknikler ilk kez uygulanıyor o nedenle çok özel mühendislik teknikleri gerektiriyor. Havalimanımızda denizin dibi neredeyse iğne oyası gibi işleniyor. Denize dolgu deyince dağları delip de elimizde bulduğumuz her türlü malzemeyi alıp da denizi doldurduğumuz teknik kimsenin aklına gelmemeli. Denizin dibinde çok özel mühendislik teknikler uygulanıyor, taşlar ebatlarına göre sertliklerine göre yapılan zemin etütlerine göre zemine yerleştiriliyor. Denizin dibinde dalgıçlarımız var, çok ince detaylı çalışan teknik aletlerimiz var, gemilerimiz var yani çok özel bir yöntem uygulanıyor” dedi.



"Havalimanından Ayder'e helikopterle ulaşılabilecek"

RizeArtvin Havalimanının tamamlanmasıyla birlikte cazibe merkezi olan turizm alanlarına ulaşımın daha da kolay olacağını dile getiren Çeber “Havalimanımız sadece havalimanı olarak kalmıyor ülkemizin ekonomisinin, ticaretinin, sosyal hayatını ve özellikle de turizmini etkileyecek. Hem Artvin hem Rize hem de tüm Karadeniz için büyük bir yatırım. Bizim ilimizin geleceğini çayla beraber kurguladığımız ikinci ana turizm. Ve havalimanı bize bu anlamda çok büyük hizmet edecek. İnsanlar, yeni yapacağımız 45 dakikalık yolla Ayder’e çok rahat bir şekilde ulaşacak. Hatta yeni yapacağımız Ayder Dönüşüm Projesi çerçevesinde yapacağımız helikopter pistiyle arzu edenler havalimanından Ayder’e helikopterle ulaşabilecek. Yine Ovit’e 1 saatte ulaşacak Arapdüzü, Handüzüne, Çayeli Kuspa’ya, Fındıklı’ya, Fırtına Vadisine çok rahat ulaşacak. Ve buralar turizm yerlerimiz olacak. Havalimanı bize bu anlamda birçok fayda sağlayacak” diye konuştu.



"Havalimanı Rize’ye özgü bir mimariyle yapılacak, kulesi çay bardağı şeklinde olacak"

Kulesinden terminal binasına kadar tüm alanlarının Rize’ye özgü mimari ile yapılacağını, havalimanının içerisinde Çay Müzesi’nin de yer alacağını dile getiren Çeber “Bizim için çok önemli bir özelliği de Rizemizi tanıtacak en önemli figürlerden bir tanesi olacak. Havalimanımızın kulesi çok güzel bir çay bardağı şeklinde olacak. Havalimanımızın giriş takı çay yaprağı şeklinde olacak. Terminal binası dışarıdan baktığımızda Karadeniz mimarisinin, Rize Mimarisini çok güzel şekilde yansıtan, ahşap, taş karışımı bir görüntü sergileyecek. Havalimanımızın içinde ayrıca çaya ilişkin her şey olacak. Bir çay müzesi olacak ve çayı tanıtacak bir çok alanı yerleşkemizin içerisinde inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.



"Projeye yeni dolgu alanları eklendi"

RizeArtvin Havalimanı'na ilk sözleşmenin ardından 600 dönümlük bir dolgu alanı daha eklendiğini kaydeden Vali Çeber, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Toplamda şu anda ilk sözleşmemize göre yüzde 90 aşamasındayız. Sonradan biz ilimizin sosyal, kültürel, ticari hayatında çok önemli olacağını düşündüğümüz bu havalimanın yanına 600 dönümlük bir alanın daha dolgu olarak eklenmesini, daha sonra ilimize, Karadeniz’e özellikle dışarıdan gelenlere ilk göz zevkini tattırabileceğimiz alanlar inşa etmek için bu 600 dönümlük alanı istedik. O da kabul edildiği için şu anda yüzde 76 seviyesindeyiz.”



"Pandemi havalimanının inşasının tamamlanmasını erteledi"

Korona virüs salgını nedeniyle çalışan sayıları düşürüldüğü için 2020 yılının Ekim ayında açılması planlanan RizeArtvin Havalimanı’nın ilk uçak inme tarihinin bu yılın sonuna ertelendiğini ifade eden Çeber “Pandemi dönemi yaşıyoruz. Her şeyi olduğu gibi bizim havalimanımızı da pandemi etkiledi. Bizim esas niyetimiz 2020 29 Ekim’inde ilk uçağın inmesiydi ama her şeyden önemlisi insan sağlığı dediğimiz için havalimanında ki iş programı pandemiye göre güncellendi. En geç bu yılın sonu uçağı indirecek şekilde programımız güncellendi. İnşallah yıl sonunu geçirmeyecek şekilde Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz söz o dur, biz ilk uçağı indireceğiz” dedi.

Bugüne toplamda 76 milyon dolgu malzemesi kullanıldığını dile getiren Çeber “Toplam yapılacak dolgu 85 milyon ton idi, yeni eklenen 600 dönüm ile bu sayı yüz milyon tona ulaştı. Bunun da 76 milyon tonu gerçekleştirildi. Pistin dolgusu bizim için çok önemliydi, 3 bin metrelik pist orayı doldurduk” ifadelerini kullandı.



"Bittiğinde yüz akımız olacak"

Vali Kemal Çeber, RizeArtvin Havalimanı’nın bittiğinde bir yüz akı projesi olacağını ve bu nedenle hassasiyetle çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirerek “O kadar teknik çalışıyoruz ki, örneğin terminal binasını yada enerji merkezimizi yapacağız. Bu binanın toplam ağırlığının bin ton olacağını hesap ediyoruz ve içindeki insan sirkülasyonu ile bunun bin 200 ton olacağını hesap ediyoruz. Önce bu alana bin 200 ton artı yüzde 20 ön yükleme yapıyoruz. Yani malzeme taşıyoruz ve o alana bu dolgu malzemesini yüklüyoruz. Yaklaşık 2 ay bu malzeme burada kalıyor ve muhtemel çökmeler milim milim hesaplanıyor. Muhtemel çökmeler hesap edildikten sonra o alan o malzemeden temizleniyor ve çökmeye endeksli olarak inşaatı başlıyor. Bu kadar teknik çalışıyor çünkü bittiği zaman yüz akımız bir proje olacak” şeklinde konuştu.

