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Tartıştığı yeğenini arsa tartışmasında öldürüp gömmüş

DHA

Tartıştığı yeğenini arsa tartışmasında öldürüp gömmüş


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/GÜNEYSU (Rize), (DHA)RİZE´nin Güneysu ilçesinde tartıştığı aynı ad ve soyadı taşıyan yeğeni Hasan Arıcı´yı (32) tabancayla başından vurup öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana gömdüğü ortaya çıkan Hasan Arıcı (52), tutuklandı. Hasan Arıcı'nın, yeni ev inşaatına başlayan yeğenini, arsasına birkaç metre müdahale ettiği için öldürdüğü iddia edildi. Arıcı´nın cenazesi, bitiremediği inşaat halindeki evinin bahçesine defnedildi. Cenazeye katılanlar `Evi mezarı oldu´ yorumları yaptı. 
Olay, önceki gün Güneysu ilçesi Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Hasan Arıcı ile aynı ad ve soyadı taşıyan yeğeni arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Arıcı, yeğenine tabancayla ateş etti. Başından vurulan Arıcı yaşamını yitirdi. Hasan Arıcı, yeğeninin cesedini ormanlık alana gömdü. Olaydan bir gün sonra pişman olan amca Hasan Arıcı, jandarmaya giderek suçunu itiraf etti.
Hasan Arıcı'nın ifadesi doğrultusunda bölgeye giden ekipler, yeğeninin toprağa gömülü cesedini çıkardı. Yeğen Hasan Arıcı'nın cenazesi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Gözaltına alınan Hasan Arıcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
BİRKAÇ METRELİK ARAZİ TARTIŞMASI
Ölen Hasan Arıcı'nın daha önce İstanbul´da yaşadığı, anne ve babasını bir süre önce kaybedince de köyüne geri döndüğü belirtildi. Bir süre babasının da evi olan, amcasının yaşadığı evde misafir kalan Hasan Arıcı'nın kendisine ev yapmaya karar verdiği, ardından da amcasının onayıyla inşaata başladığı bildirildi. Ancak amca Hasan Arıcı ile kendi arazisine müdahale ettiğini öne sürdüğü yeğeni arasında zaman zaman kavgaya varan tartışmalar yaşandığı ifade edildi. Son tartışmada ise Hasan Arıcı'nın yeğenini öldürdüğü kaydedildi.
Ölen Hasan Arıcı´nın olaydan kısa bir süre önce evin inşaatının fotoğraflarını sosyal medyada `Evim bitmek üzere, yaza kadar çıkarım evime´ sözleriyle paylaştığı görüldü.
'EVİ MEZARI OLDU' YORUMLARI YAPILDI
Hasan Arıcı için Yeşlilyurt köyünde cenaze namazı kılındı. Arıcı´nın cenazesi kılınan namazın ardından inşaat halindeki evinin bahçesine defnedildi. Cenazeye katılanlar, "Evi mezarı oldu´ yorumlarında bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Güneysu Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-02-06 13:56:58

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