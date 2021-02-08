Oraklı saldırıya uğrayan kadın doktor yaralandı



Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE,(DHA)RİZE´de Devlet Hastanesi'nde çıkan tartışmada görevli doktor Meltem Puşuroğlu, hastası Ali Sırrı K.'nın(42) oraklı saldırısı sonucu kolundan ve bacağından yaraladı. Kadın doktor, tedaviye alınırken, hastane özel güvenliğince yakalanan saldırgan da polise teslim edildi.Olay sabah saatlerinde Rize Devlet Hastanesi´nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddiasıyla hastaneye gelen Ali Sırrı K., Psikiyatri Bölümünde görevli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu´nun odasına girdi. Doktor Puşuroğlu ile Ali Sırrı K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Doktor bu sırada 'beyaz kod' verdi. Ali Sırrı K., yanında taşıdığı çanta içerisinden çıkardığı bölgede ot biçmede kullanılan kesici alet orakla kadın doktora saldırdı. Saldırı sonucu doktor Meltem Puşuroğlu, kolundan ve bacağından yaralandı. Kadın doktor, hastanede tedaviye alınırken, hastane özel güvenliğince yakalanan saldırgan da gelen polis ekiplerine teslim edildi. Saldırganın emniyetteki sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK

2021-02-08 14:05:59



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