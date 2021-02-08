Oraklı saldırıya uğrayan kadın doktor yaralandı (3)



`KESİCİ ALETİ ÇIKARTARAK SAVURDU´

Rize´de Devlet Hastanesi'nde Ali Sırrı K.'nın oraklı saldırısında yaralanan görevli doktor Meltem Puşuroğlu, yaşadığı anları Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine telefonda anlattı. Doktor Puşuroğlu, "Randevusu gelen hastaydı. İçeri çağırdım. Bir anda içeri girdi `buyurun şikâyetiniz nedir´ dedim. Belinden kesici aleti çıkartarak bana savurdu. Sonrada çıktı gitti. Aramızda hiç konuşma bile geçmedi. Yaralandım. Durumum iyi evimdeyim, dinleniyorum. Şahıs yakalanmış ona da üzüldüm; eşi 4 çocuğu varmış. Yaptığı normal değil. Rize´de 10 yıldır görev yapıyorum" dedi.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KINAMA

Bu arada yazılı açıklama yapan Rize İl Sağlık Müdürlüğü yaşanan saldırıyı kınadı. Açıklamada, "Rize Devlet Hastanesi'nde görev yapan değerli hekimimiz Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Puşuroğlu´na yönelik yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hastasına yardımcı olabilmek, acısını dindirmek, yarasına merhem olabilmek dışında hiçbir amacı olmayan bu uğurda zorluk, sıkıntı gözetmeksizin geceli gündüzlü, can siperhane gayret gösteren fedakar hekimimize görevi başında her ne amaçla olursa olsun, nasıl bir bozuk düşünce ile beslenirse beslensin yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine tüm sağlık camiası ve hizmet etmekten onur duyduğumuz halkımız adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Rize

2021-02-08 15:49:32



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