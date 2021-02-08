Rize İl Sağlık Müdürlüğü 'Doktora oraklı saldırıyı' kınadı

Rize Devlet Hastanesi’nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Puşuroğlu’nun oraklı saldırıya uğramasının ardından Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kınama açıklaması yapıldı.
Saldırının çirkin ve alçakça olduğunun dile getirildiği açıklamada “Rize Devlet Hastanesinde görev yapan değerli hekimimiz Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Puşuroğlu’na yönelik yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hastasına yardımcı olabilmek, acısını dindirmek, yarasına merhem olabilmek dışında hiçbir amacı olmayan bu uğurda zorluk, sıkıntı gözetmeksizin geceli gündüzlü, cansiperhane gayret gösteren fedakar hekimimize görevi başında her ne amaçla olursa olsun, nasıl bir bozuk düşünce ile beslenirse beslensin yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine tüm sağlık camiası ve hizmet etmekten onur duyduğumuz halkımız adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.
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