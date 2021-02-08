Oraklı saldırıya uğrayan kadın doktor yaralandı (4)

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ELEKTRONİK KELEPÇEYLE EV HAPSİ ALDIRize´de Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Meltem Puşuroğlu´na orakla saldırıp yaraladığı için gözaltına alınan Ali Sırrı Kulaksız, polis merkezinde tamamlanan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği´nce elektronik kelepçe takılarak, konutu terk etmeme şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Arzu ERBAŞDoğancan İLEK

2021-02-08 17:39:01



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