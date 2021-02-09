Rize'de elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

DHA

Rize'de elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE´de elektrik direğinde mahsur kalan kedi, baba ve oğulun bina ile elektrik direği arasına tahtadan 6 metre uzunluğunda yaptığı kedi yolu sayesinde kurtarıldı. Buradan geçip binaya ulaşan kedi, gözden kayboldu. 
Çamlıhemşin ilçesi Komilo köyünde çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kediyi fark eden Yaşar Dervişoğlu, oğlu Engin Dervişoğlu ile kurtarma planı hazırladı. Elektrik direğinin tepesi ile aynı seviyede olan evin çatı katına çıkan baba ve oğlu, tahtalarla 6 metre uzunluğunda köprü yaptı. Binanın çatısından uzattıkları tahtayı elektrik direğinin üzerine konduran babaoğul, kedinin köprüden karşıya geçmesini sağladı. Karşıya geçen kedi, binanın merdivenlerinden aşağıya inerek gözden kayboldu.  
'KEDİ KURTULDU, BİZ DE MUTLU OLDUK'
Kediyi elektrik direğinin tepesinde gördüklerinde endişelendiklerini söyleyen Yaşar Dervişoğlu, "Bir kedi bağırması duydum ama nereden geldiğini bir türlü anlayamadım. Resmen ağlıyordu, etrafta aramaya başladım. Sonra bir baktım kedi direğin tepesinde. Köpeklerden kaçarken can havliyle çıktı demek ki yoksa o direğe nasıl tırmansın. Oğlum Engin´e haber verdim. `Kediyi nasıl kurtaracağız´ diye düşündük. İnşaatla elektrik direğinin arasına tahtalardan bir köprü yapmayı planladık. Yaklaşık 6 metre uzunluğundaki tahtaları birleştirerek direğe uzattık. Ama kedi yürümedi. İbrahim arkadaşımız aşağıdan sopayla kediyi kaçırmaya çalıştı, nihayet kedi tahtaların üzerinden geçerek kurtuldu. Biz de mutlu olduk" dedi.
'KEDİ YOLU YAPTIK, KURTARDIK'
Engin Dervişoğlu ise, "Kediyi kurtarmak için çözüm yolları aradık ve bir asma köprü yapmaya karar verdik. Tahtalardan köprümüzü yapıp, bir kedi yolu hazırlayarak elektrik direğine uzatıp, kedinin kurtulmasına yardımcı olduk. Ama açıkçası da korktuk, tahta esner kediye bir şey olur diye. Nihayetinde kedi kurtuldu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-02-09 11:08:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doktora orakla saldıran şahsa ev hapsi kararına savcılıktan itiraz
YEREL HABERLER Doktora orakla saldıran şahsa ev hapsi kararına ...
"Gastro Rize”de yemek kültürü masaya yatırıldı
YEREL HABERLER "Gastro Rize”de yemek kültürü masaya yatırıldı
Oraklı saldırıya uğrayan kadın doktor yaralandı (4)
YEREL HABERLER Oraklı saldırıya uğrayan kadın doktor yaralandı (4)
Kadın doktora orakla saldırdığı gerekçesiyle adliyeye çıkartılan şahsa ev hapsi Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şahıs ilk duruşmasına kadar ev hapsinde tutulacak
YEREL HABERLER Kadın doktora orakla saldırdığı gerekçesiyle adliyeye ...
Rize İl Sağlık Müdürlüğü 'Doktora oraklı saldırıyı' kınadı
YEREL HABERLER Rize İl Sağlık Müdürlüğü 'Doktora oraklı saldırıyı' ...
Kadın doktora orakla saldıran şahıs birine saldırmayı kafasına koymuş Saldırgan Ali Sırrı K. : "Birine saldırmayı kafaya koydum; Doktor odasına girince hiçbir tartışma olmadan direk sakladığım orağı çıkarıp saldırdım"
YEREL HABERLER Kadın doktora orakla saldıran şahıs birine saldırmayı ...
Oraklı saldırıya uğrayan kadın doktor yaralandı (3)
YEREL HABERLER Oraklı saldırıya uğrayan kadın doktor yaralandı (3)
Oraklı saldırıya uğrayan kadın doktor yaralandı (2)
YEREL HABERLER Oraklı saldırıya uğrayan kadın doktor yaralandı (2)
Oraklı saldırıya uğrayan kadın doktor yaralandı
YEREL HABERLER Oraklı saldırıya uğrayan kadın doktor yaralandı
Kadın doktora hastanede orakla saldırı Rize Devlet Hastanesi'nde bir şahıs kadın doktora orakla saldırarak kolundan yaraladı
YEREL HABERLER Kadın doktora hastanede orakla saldırı Rize Devlet ...
Karadeniz´de boyları denetlenen hamsiler, tezgahlara yollandı
YEREL HABERLER Karadeniz´de boyları denetlenen hamsiler, tezgahlara ...
Karadeniz´de `ek tedbirlerle´ hamsi avı yeniden başladı
YEREL HABERLER Karadeniz´de `ek tedbirlerle´ hamsi avı yeniden ...