Tabipler Odası'ndan kadın doktora oraklı saldırıya kınama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tabipler Odası'ndan kadın doktora oraklı saldırıya kınama

DHA

Tabipler Odası'ndan kadın doktora oraklı saldırıya kınama


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE (DHA)RİZE-Artvin Tabipler Odası, Rize Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Meltem Puşuroğlu'nun uğradığı oraklı saldırıyı kınadı. Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Kazım Şahin, "Biz, Rize-Artvin Tabip Odası olarak bu menfur saldırıda meslektaşımızın yanındayız, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi bildirir, vereceği her türlü mücadelede arkasında olacağımızı belirtiriz" dedi. Dr. Şahin "Böyle bir ortamda saldırganın ifadesinin alınıp, sadece bir pişmanım tabiri geçti diye tutuklanmayıp ev hapsine çarptırılması da bizleri ayrıca üzmüştür" diye konuştu.Olay dün Rize Devlet Hastanesi´nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddiasıyla hastaneye gelen Ali Sırrı K., Psikiyatri Bölümünde görevli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu´nun odasına girdi. Doktor Puşuroğlu ile Ali Sırrı K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Doktor bu sırada 'beyaz kod' verdi. Ali Sırrı K., yanında taşıdığı çanta içerisinden çıkardığı bölgede ot biçmekte kullanılan kesici alet orakla kadın doktora saldırdı. Saldırı sonucu doktor Meltem Puşuroğlu, kolundan ve bacağından yaralandı. Kadın doktor, hastanedeki tedavisin ardından taburcu oldu. Saldırgan Ali Sırrı K., polis merkezinde tamamlanan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği´nce elektronik kelepçe takılarak, konutu terk etmeme şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.`MENFUR SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ´Rize-Artvin Tabipler Odası, yaptığı açıklamayla yaşanan saldırıyı kınadı. Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Kazım Şahin "Meslektaşımız Akıl ve Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Meltem Puşuroğlu´na görevi esnasında çalıştığı işyerinde yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hastalarımıza yardımcı olabilmek, onların dertlerine deva olmak, yaralarına merhem olabilmek amacıyla her dönem canla başla çalışan fedakar doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza hele hele bu pandemi döneminde ailesini ve sevdiklerini görmeden geceli gündüzlü cansiperane vazife yapan fedakâr hekimimize yapılan bu alçakça saldırı, saldırganın nasıl bir sapık düşünce ile ve her ne amaçla yapılırsa yapılsın mazur görülebilecek bir tarafı olamaz" dedi.`EV HAPSİNE ÇARPTIRILMASI BİZLERİ ÜZMÜŞTÜR´Saldırganın ev hapsi cezasına tepki gösteren Şahin, "Biz, Rize-Artvin Tabip Odası olarak bu menfur saldırıda meslektaşımızın yanında, yapılan saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi bildirir, vereceği her türlü mücadelede arkasında olacağımızı belirtiriz. Bununla birlikte beklerdik ki özellikle bu dönemde sağlık çalışanlarını alkışlarla destekleyen vatandaşımız, olayı duyunca hastane önüne toplanıp, saldırıyı protesto etsin, beklerdik ki kadın örgütleri aynı şekilde bayan meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı protesto etsin, beklerdik ki sendikalar ve diğer meslek örgütleri de protestolara katılsın ve geçmiş olsun mesajları yayınlasınlar. Böyle bir ortamda saldırganın ifadesinin alınıp, sadece bir pişmanım tabiri geçti diye tutuklanmayıp ev hapsine çarptırılması da bizleri ayrıca üzmüştür" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2021-02-09 13:51:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize'de elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Rize'de elektrik direğinde mahsur kalan kedi ...
Doktora orakla saldıran şahsa ev hapsi kararına savcılıktan itiraz
YEREL HABERLER Doktora orakla saldıran şahsa ev hapsi kararına ...
"Gastro Rize”de yemek kültürü masaya yatırıldı
YEREL HABERLER "Gastro Rize”de yemek kültürü masaya yatırıldı
Oraklı saldırıya uğrayan kadın doktor yaralandı (4)
YEREL HABERLER Oraklı saldırıya uğrayan kadın doktor yaralandı (4)
Kadın doktora orakla saldırdığı gerekçesiyle adliyeye çıkartılan şahsa ev hapsi Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şahıs ilk duruşmasına kadar ev hapsinde tutulacak
YEREL HABERLER Kadın doktora orakla saldırdığı gerekçesiyle adliyeye ...
Rize İl Sağlık Müdürlüğü 'Doktora oraklı saldırıyı' kınadı
YEREL HABERLER Rize İl Sağlık Müdürlüğü 'Doktora oraklı saldırıyı' ...
Kadın doktora orakla saldıran şahıs birine saldırmayı kafasına koymuş Saldırgan Ali Sırrı K. : "Birine saldırmayı kafaya koydum; Doktor odasına girince hiçbir tartışma olmadan direk sakladığım orağı çıkarıp saldırdım"
YEREL HABERLER Kadın doktora orakla saldıran şahıs birine saldırmayı ...
Oraklı saldırıya uğrayan kadın doktor yaralandı (3)
YEREL HABERLER Oraklı saldırıya uğrayan kadın doktor yaralandı (3)
Oraklı saldırıya uğrayan kadın doktor yaralandı (2)
YEREL HABERLER Oraklı saldırıya uğrayan kadın doktor yaralandı (2)
Oraklı saldırıya uğrayan kadın doktor yaralandı
YEREL HABERLER Oraklı saldırıya uğrayan kadın doktor yaralandı
Kadın doktora hastanede orakla saldırı Rize Devlet Hastanesi'nde bir şahıs kadın doktora orakla saldırarak kolundan yaraladı
YEREL HABERLER Kadın doktora hastanede orakla saldırı Rize Devlet ...
Karadeniz´de boyları denetlenen hamsiler, tezgahlara yollandı
YEREL HABERLER Karadeniz´de boyları denetlenen hamsiler, tezgahlara ...
Karadeniz´de `ek tedbirlerle´ hamsi avı yeniden başladı
YEREL HABERLER Karadeniz´de `ek tedbirlerle´ hamsi avı yeniden ...