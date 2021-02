Tabipler Odası'ndan kadın doktora oraklı saldırıya kınama

Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE (DHA)RİZE-Artvin Tabipler Odası, Rize Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Meltem Puşuroğlu'nun uğradığı oraklı saldırıyı kınadı. Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Kazım Şahin, "Biz, Rize-Artvin Tabip Odası olarak bu menfur saldırıda meslektaşımızın yanındayız, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi bildirir, vereceği her türlü mücadelede arkasında olacağımızı belirtiriz" dedi. Dr. Şahin "Böyle bir ortamda saldırganın ifadesinin alınıp, sadece bir pişmanım tabiri geçti diye tutuklanmayıp ev hapsine çarptırılması da bizleri ayrıca üzmüştür" diye konuştu.Olay dün Rize Devlet Hastanesi´nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddiasıyla hastaneye gelen Ali Sırrı K., Psikiyatri Bölümünde görevli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu´nun odasına girdi. Doktor Puşuroğlu ile Ali Sırrı K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Doktor bu sırada 'beyaz kod' verdi. Ali Sırrı K., yanında taşıdığı çanta içerisinden çıkardığı bölgede ot biçmekte kullanılan kesici alet orakla kadın doktora saldırdı. Saldırı sonucu doktor Meltem Puşuroğlu, kolundan ve bacağından yaralandı. Kadın doktor, hastanedeki tedavisin ardından taburcu oldu. Saldırgan Ali Sırrı K., polis merkezinde tamamlanan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği´nce elektronik kelepçe takılarak, konutu terk etmeme şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.`MENFUR SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ´Rize-Artvin Tabipler Odası, yaptığı açıklamayla yaşanan saldırıyı kınadı. Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Kazım Şahin "Meslektaşımız Akıl ve Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Meltem Puşuroğlu´na görevi esnasında çalıştığı işyerinde yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hastalarımıza yardımcı olabilmek, onların dertlerine deva olmak, yaralarına merhem olabilmek amacıyla her dönem canla başla çalışan fedakar doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza hele hele bu pandemi döneminde ailesini ve sevdiklerini görmeden geceli gündüzlü cansiperane vazife yapan fedakâr hekimimize yapılan bu alçakça saldırı, saldırganın nasıl bir sapık düşünce ile ve her ne amaçla yapılırsa yapılsın mazur görülebilecek bir tarafı olamaz" dedi.`EV HAPSİNE ÇARPTIRILMASI BİZLERİ ÜZMÜŞTÜR´Saldırganın ev hapsi cezasına tepki gösteren Şahin, "Biz, Rize-Artvin Tabip Odası olarak bu menfur saldırıda meslektaşımızın yanında, yapılan saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi bildirir, vereceği her türlü mücadelede arkasında olacağımızı belirtiriz. Bununla birlikte beklerdik ki özellikle bu dönemde sağlık çalışanlarını alkışlarla destekleyen vatandaşımız, olayı duyunca hastane önüne toplanıp, saldırıyı protesto etsin, beklerdik ki kadın örgütleri aynı şekilde bayan meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı protesto etsin, beklerdik ki sendikalar ve diğer meslek örgütleri de protestolara katılsın ve geçmiş olsun mesajları yayınlasınlar. Böyle bir ortamda saldırganın ifadesinin alınıp, sadece bir pişmanım tabiri geçti diye tutuklanmayıp ev hapsine çarptırılması da bizleri ayrıca üzmüştür" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

