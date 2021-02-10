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Rize'de 25 fabrika üretime geçti, 500 kişi iş başı yaptı

DHA

Rize'de 25 fabrika üretime geçti, 500 kişi iş başı yaptı


Aytekin KALENDER-Selman KUTLU/RİZE, (DHA)RİZE'de yapımı tamamlanan ve içerisinde 25 fabrikanın faaliyete geçtiği organize sanayi bölgesinde (OSB) 500 kişi istihdam edildi. Avrupa, Rusya ve Kafkas ülkelerine ihracatın yapıldığı OSB'nin ikinci etabının da tamamlanmasıyla istihdam sayısı bin 500'e yükselecek.
Kalkandere ilçesi Aksu Mahallesi´nde 50 hektarlık alana kurulan Rize OSB'de gıda, tekstil, plastik, makine, medikal ve sağlık sektöründen 25 firmaya ait fabrika kuruldu. Sarp Sınır Kapısı'na yakınlığı, Türkiye'nin en uzun tüneli Ovit Tüneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine ulaşım kolaylığı, İyidere Lojistik Merkezi'nin de yapımına başlanması ile yatırımcıların tercih ettiği OSB'de kurulan fabrikalarda 500 kişi istihdam edildi. Yaklaşık 300 milyon lira yatırım yapılan OSB'de yapımına başlanan ikinci etabının tamamlanmasıyla istihdam sayısı bin 500'e yükselecek.
AVCI: OSB´DE İKİNCİ ETAP BAŞLIYOR
Kentte işsiz kimsenin kalmamasını istediklerini belirten AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, "Yapılan yatırımlarla işsizlik sayısını aşağıya çekmeyi arzu ediyoruz. Bunu bir taraftan turizm yatırımları bir taraftan lojistik merkezin bize dolaylı olarak kazandıracağı istihdamlarla sağlamaya çalışacağız. Kalkandere´de organize sanayi bölgesinde fabrikalar yükselmeye başladı. Şu an orada üretimler yapılıyor. Yaklaşık 25 fabrika faaliyete geçti. Burada çok sayıda hemşehrimiz iş olanağı buldu ve bulmaya devam ediyor. Şu an orada yer almak için yatırımcılar talepte bulunuyorlar. Lojistik merkezin çalışmalarının başlamasıyla bölgemiz çekim noktası haline geldi. Bu vesilesiyle Rize OSB´ye de talep arttı. Bu yüzden OSB´de ikinci etap çalışmalarını hızlandırdık. Bakanlığımız nezdinde takiplerimiz sürüyor. İnşallah kısa sürede ikinci etap çalışmalarına başlayacağız" dedi.    
'GÜNDE 145 TON ÜRETİM YAPIYORUZ'
Yapı kimyasalları üreten bir tesiste operasyon sorumlusu olan Şemsi Kurt, tesiste inşaatlarda kullanılan malzemeleri ürettiklerini belirterek, "Burada üretilen ürünleri Gürcistan pazarına ihraç ediyoruz. Günde 145 tonluk bir üretim yapıyoruz. Bu üretimimizin büyük bölümü yurt dışına gidiyor. Fabrikamızda şu an yaklaşık 20 kişi istihdam olmuş durumda. Gelecek taleplere göre kapasite artışını düşünüyoruz" diye konuştu.
'ASANSÖR EKİPMANLARI İHRAÇ EDİYORUZ'
Kentte 25 yıldır asansör üzerine hizmet verdiklerini ve organize sanayi sitesi ile asansör ekipmanlarının üretimine başladıklarını belirten Cenk Yormaz, "OSB´de üretim yapıyoruz. Üretimimizin büyük kısmı Türkiye pazarına, özel üretim yaptığımız kasnak ve asansör ekipmanlarımız ise Polonya, Rusya, Gürcistan, İtalya ve birçok Avrupa ülkesine gitmektedir. Bu ihracatımız OSB´deki fabrikamızın üretime başlamasıyla beraber oluştu. Burada yaklaşık 120 kişi istihdam ediliyor. Asansörlerin komponentlarının yüzde 70´ini üretiyoruz. Panolar, kabinler, kapılar, bağlantı parçalarının tamamını üretiyoruz" dedi. 
'DAHA ÇOK ELEMAN ÇALIŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'
1980 yılında kurulan çay fabrikalarına makine ürettiklerini belirten Selçuk Zerdeci ise, "Firmamız köklü bir aile şirketi. OSB´ye geldikten sonra binamızı ve şarklarımızı yeniden inşa ettiğimiz için iş güvenliği ve iş performansı anlamında çok daha verimli olduğumuzu gördük. Daha fazla eleman çalıştırıp daha çok üretim yapabiliyoruz. Daha önce başka illerde yaptığımız işleri artık burada kendi tesislerimizde yapabiliyoruz" diye konuştu.
Fabrika üretim makineleri yapan bir firmada çalışan Hasan Yenigün de OSB´deki iş yerlerinin çalışma şartlarının çok iyi olduğunu söyleyerek, "Burada birçok arkadaşımızda yeni iş bularak bizimle birlikte çalışmaya başladı" dedi.
Ahmet Yılmaz ise, "Türkiye´de özel ve kamu kurumlarına makine üretiyoruz. Bunun yanında Pakistan, Azerbaycan ve Gürcistan´a da üretimler yapıp gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Rize Aytekin KALENDER
2021-02-10 08:11:13

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