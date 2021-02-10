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Rize´de riskli binalarda yıkımlar başladı

DHA

Rize´de riskli binalarda yıkımlar başladı


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/RİZE, (DHA)RİZE'de deniz dolgusu üzerine yapılan ve korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda, kentsel dönüşüm projesi kapsamında tahliye edilen binalarda yıkım çalışmalarına başlandı.
Rize'de, 1960'lı yılların ortalarında, dönemin belediye başkanı Ekrem Orhon tarafından deniz dolgusu başlatıldı. Büyük taşlarla doldurulan, arasına kum veya balçık gibi malzemelerle dolgu yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı. Ekrem Orhon 'Denizi kara, karayı para yapan başkan' olarak anıldı. Şehir merkezinin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan dolgu alanı üzerinde ilk etapta 3 kat halinde yapı izni verildi, ancak geçen sürede, dolgu alanına yüksek katlı binalar inşa edildi. Bugüne kadar aralarında valilik, belediye başkanlığı, kültür merkezi, adliye gibi kamu kurumlarının da yer aldığı çok sayıda binanın inşa edildiği alanda yaklaşık 70 bin kişi yaşıyor.
4 BİN 174 YAPIDA KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLANDI
173 bin metrekarelik dolgu alanında korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Rize Belediyesi'nce yürütülen çalışma ile daha az katlı, kentin kültürüne ve mimarisine uygun yapılar inşa edilecek. Azaltılacak yapı yoğunluğu Salarha beldesinde 52 bin metrekare ile Yağlıtaş Mahallesi´nde 207 bin metrekarelik iki yeni rezerv alanına taşınacak. Kentsel dönüşüm projesinde ilk etapta yıkılacak belediye bloklarının bulunduğu 23 dönümlük alanın güçlendirilmesi için fore kazıklı önlem alınıyor. Alanın kuzey hattına 16 metrelik 112 fore kazık çakılıyor.
YIKIMLAR BAŞLATILDI
Kentte yıkımı 2 ayda tamamlanması hedeflenen yapılarda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Rize Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ekiplerince bugün çalışmalar başlatıldı. İş makinesi eşliğinde ekipler, kentte yaklaşık 28 bin metrekarelik alanda riskli eski müftülük sitesi olarak adlandırılan birbirine bitişik bloklarda ilk yıkım çalışmasını gerçekleştirdi.
`YIKIMIMIZA BAŞLIYORUZ´
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Serkan Savaş, "Rize´mizde 3´üncü rotasyonumuzda kentsel dönüşüm kapsamında yıkımımıza başlıyoruz. İçinde bulunduğumuz alan, deniz dolusuna yapılmış binaları içinde barındırıyor. Yaptığımız incelemelerde, özellikle zeminde ve bodrumlarda inşaat malzemelerinin taşıyıcı yapı malzemelerinin deformasyonu söz konusuydu. Yine sayın bakanımızın temmuz ve ağustos aylarındaki Rize ziyaretlerinde emirleri doğrultusunda riskli tespitlerini yapıp onayladık. Tahliyeler için vatandaşlarımıza sürelerini verdik. Tamamen vatandaşlarımızın anlayışı içerisinde eski müftülük sitemizi ve Deniz sitemizin yıkımını bugün gerçekleştirmeye başlıyoruz" dedi.
`ÖZEL İHTİMAMLI BİR YIKIM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ´
Yıkımın ardından kısa sürede enkazı da kaldırmayı hedeflediklerini belirten Savaş, "İçinde bulunduğumuz alanda 117 tane konut, 50 tane dükkân, bir tane yurt, bir tanede de ibadethane bloğu vardı. 2 bin 500 metrekarelik bir arsa yaklaşık 27 bin metrekarelik bir inşaat bulunmaktaydı. İnşallah binalarımız yıkıldıktan sonra da proje yapım süreci şehrimizin erkleri tarafından sıkıca takıp edilecektir. Burada yapılacak olan binalar bundan sonra Rize´mizin 50-100 yılının mimarsal vizyonunu oluşturacak düzeyde olacaktır. Rize´mize hayırlı olsun. Burası gördüğünüz üzere merkez bir lokasyon olduğu için özel ihtimamlı bir yıkım gerçekleştiriyoruz. 40 günde bu enkazı buradan kaldırmayı planlamaktayız. Rizeli vatandaşlarımıza bizlere sabretmeleri konusunda teşekkür ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/RİZE, (DHA)-
2021-02-10 17:50:00

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