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Erdoğan, Rize'de Selçuklu ve Karadeniz mimarisine sahip camiyi ibadete açacak

DHA

Erdoğan, Rize'de Selçuklu ve Karadeniz mimarisine sahip camiyi ibadete açacak


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/RİZE, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan yarın Rize´de, adını taşıyan üniversite kampüsünde Selçuklu ve Karadeniz mimarisi özelliklerini taşıyan Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 gün sürecek Karadeniz programı için memleketi Rize'ye geliyor. Erdoğan yarın Rize´de adını taşıyan üniversitenin mimarlık, mühendislik ve eğitim fakültelerinin ek binaları ile iş insanı Mehmet Erdoğan'ın babası Ahmet Erdoğan adına yaptırdığı caminin açılışını gerçekleştirecek.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın yarın üniversitelerinde programa katılacağını belirterek, "Üniversitemizde inşaatı tamamlanan eğitim fakültesi ek binası, mühendislikmimarlık fakültesi ek binası ile Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını gerçekleştirecek. Ahmet Erdoğan Camisi Selçuklu mimari tarzında yapılmış çatılı bir camidir. Dış cephesinde Doğu Karadeniz mimarisinin ahşap ve taş dolgu özelliği kullanıldı. Estetik anlamda herkesin çok beğendiği bir cami ibadete açılacak. Cami, 1050 metrekarelik bir alana sahip ve 1200 kişi aynı anda namaz kılabilecek. İlahiyat fakültesinin yanında olduğu için de fakülte öğrencilerine bir uygulama camisi olacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-02-11 17:33:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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