Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Hacı Ahmet Erdoğan Camii’nin açılışını gerçekleştirdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ismini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kampüsü içerisindeki Hacı Ahmet Erdoğan Camii’nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Selçuklu ve Karadeniz mimarisi özelliklerini taşıyan Hacı Ahmet Erdoğan Cami’nin açılışını gerçekleştirdi. Namaz sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın duasının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hacı Ahmet Erdoğan Camimizin gerek üniversitemize gerek tüm aileye hayırlı olmasını ve tüm gençliğimizin geleceğine inşallah bir aydınlık, bir ufuk tesis etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. 3 ayların inşallah bereket dolu olmasını diliyorum. Kurdeleyi bu dua temennisiyle kesiyorum” diyerek beraberindekiler ile birlikte kurdeleyi keserek caminin açılışını gerçekleştirdi.

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