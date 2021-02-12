Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Erdoğan Camii´nin açılışını yaptı



Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Selçuklu ve Karadeniz mimarisindeki Ahmet Erdoğan Camii´nin ibadete açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geceyi geçirdiği Rize´nin Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi´ndeki konutundan öğle saatlerinde çıkarak Güneysu Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Belediye binası çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, adını taşıyan üniversite kampüsünde Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan tarafından babası Ahmet Erdoğan adına yaptırılan Selçuklu ve Karadeniz mimarisindeki camide Cuma namazı kıldı. Erdoğan namaz çıkışında kurdele keserek camiyi ibadete açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan´a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş eşlik etti. Erdoğan, açılışın ardından üniversitenin bazı bölümlerinin ek bina açılışı törenine geçti.

AHMET ERDOĞAN CAMİİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) kampusu içerisinde yer alan Ahmet Erdoğan Camii, Selçuklu mimari tarzında çatılı bir camidir. Dış cephesinde Doğu Karadeniz mimarisinin ahşap ve taş dolgu özelliği kullanıldı. 1050 metrekarelik bir alana sahip camide 1200 kişi aynı anda namaz kılabilecek. İlahiyat fakültesinin yanında inşa edilen cami aynı zamanda fakülte öğrencileri tarafından da uygulama camisi olarak kullanılacak.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK

2021-02-12 14:14:57



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