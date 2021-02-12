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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bizim eksikliğimiz keyfiyette şimdi biz o keyfiyeti de başardığımız zaman bunları hepsini sollayıp geçeceğiz” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Aile, eğitim ve kültür konularında arzu ettiğimiz inkişafı sağlayamadığımızı da kabul etmemiz gerekiyor” “Bugün çok daha ileri seviyelerde olmamız gerekirken pek çok sıkıntılı görüntü ile karşı karşıyayız; Demek ki bir yerlerde bir şeyler eksik”

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bizim eksikliğimiz keyfiyette şimdi biz o keyfiyeti de başardığımız zaman bunları hepsini sollayıp geçeceğiz” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Aile, eğitim ve kültür konularında arzu ettiğimiz inkişafı sağlayamadığımızı da kabul etmemiz gerekiyor” “Bugün çok daha ileri seviyelerde olmamız gerekirken pek çok sıkıntılı görüntü ile karşı karşıyayız; Demek ki bir yerlerde bir şeyler eksik”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında öz eleştiride de bulunarak “Ülkemizde tarihimizin en büyük altyapı hamlesini gerçekleştirdik. Reformlarla hukuktan ekonomiye her alanda yeni bir Türkiye inşa ettik. Ülkemizi güvenlikten diplomasiye her alanda itibarlı bir seviyeye çıkardık. Ama tüm bunları yaparken aile, eğitim ve kültür konularında arzu ettiğimiz inkişafı sağlayamadığımızı da kabul etmemiz gerekiyor” dedi.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binası ile Çayeli Eğitim Fakültesi ek binasının açılış törenindeki konuşmasını sürdüren Erdoğan, "Türk Yüksek Öğretim Sistemi bugün gerçekten ileri bir seviyeye ulaştı. Üniversite sayımızı 76’dan 207’ye, öğrenci sayımızı 1 milyon 600 binden Almanya’nın çok çok önündeyiz, onu da söylüyorum. Merkel ile Almanya seyahatinde oturup konuşurken ne kadar var dediğinde bana böyle komik rakamları verdiğinde kendisine ‘bizim 8 milyon 400 bin üniversite gençliğimiz var’ deyince böyle bir üfledi, şaşırdı. Bizim eksikliğimiz keyfiyette. Şimdi biz o keyfiyeti de başardığımız zaman bunları hepsini sollayıp geçeceğiz. Öğretmen, öğretim elemanı sayımızda 70 binden 180 bine çıktı. Bütçeden üniversitelerimiz için ayırdığımız payı 2,5 milyar liradan aldık, bu yıl itibariyle 36 milyar liraya yükselttik. Sadece sayısal değişimlerle yetinmedik, aynı zamanda kalite olarak ta yapısal dönüşümler gerçekleştirdik. Anadolu’daki üniversitelerimizin başarısız olmasını isteyenler var. Anadolu’daki üniversitelerimiz bu zihniyete vereceği en güzel cevap ulusal ve uluslararası düzeyde gösterecekleri başarılar olacaktır. Ülkemizin 4 bir yanındaki üniversitelerde eğitim gören 200 bini aşkın yabancı öğrenci bu da ülkemizin dünyada en büyük başarısıdır. Bu konuda kat ettiğimiz mesafenin işaretidir” diye konuştu.

Öz eleştiri yaptı
“Bir hususta öz eleştiri yapmak istiyorum” diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Ülkemizde tarihimizin en büyük altyapı hamlesini gerçekleştirdik. Reformlarla hukuktan ekonomiye her alanda yeni bir Türkiye inşa ettik. Ülkemizi güvenlikten diplomasiye her alanda itibarlı bir seviyeye çıkardık. Ama tüm bunları yaparken aile, eğitim ve kültür konularında arzu ettiğimiz inkişafı sağlayamadığımızı da kabul etmemiz gerekiyor. Elbette eskiden beri bu konularda ciddi eksikler ciddi baskılar ciddi saptırma gayretleri var. Bizden önceki neslin, bizim neslimizin, hatta bizden sonraki neslin ilk hayatı bu çarpıklıklarla mücadele ile geçti. Tüm baskılara rağmen ailemize, inancımıza, kültürümüze ve medeniyet değerlerimize sahip çıktık. Ayasofya’dan başörtüsüne, kamuya girişten iş dünyasına kadar her alanda süren bu mücadele hepimizi hem yetiştirdi, hem diri tuttu. Bugün tüm bu hususlarda çok daha ileri seviyelerde olmamız gerekirken pek çok sıkıntılı görüntü ile karşı karşıyayız. Demek ki bir yerlerde bir şeyler eksik. O eksikleri gidermemiz lazım. İnşallah önümüzde dönem aileden eğitim öğretime, kültürden sanata bu alanları önceliklerimizin en başına alacağız. Bu konuda en büyük desteği de üniversitelerimizden akademi dünyamızdan bekliyoruz. İnşallah bu eserler sizlerin eserleri olacak. Ben sizlere inanıyorum.”
Konuşmasının ardından Erdoğan’a Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman tarafından ‘Geçmişten bugüne Rize' tarihini anlatan 5. ciltlik ansiklopedi hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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