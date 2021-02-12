Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına karşı yapılan operasyonlarda bugün öğle saatleri itibariyle 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ndeki programının ardından Ricosta Hotel’e geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongreleri’ne canlı bağlantı ile bağlanarak bir konuşma yaptı.

Erdoğan, konuşmasına sınırlarımızın içinde ve dışında devletin bekası, milletin huzuru için mücadele eden güvenlik güçleri ve askerlere şükranlar sunarak başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Önceki gün Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına karşı yapılan operasyonda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet yakınlarına silah arkadaşlarına ve milletimiz baş sağlığı diliyorum. Bu operasyonlarda bugün öğle saatleri itibariyle 33 teröriste etkisiz hale getirdik. Rabbim özellikle bu mücadeleyi yürüten Mehmetçiğimizden, jandarmamızdan, polisimizden razı olsun” dedi.

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