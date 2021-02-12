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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak´ın kuzeyindeki terör yuvalarına karşı yapılan operasyonlarda bugün öğlen saatleri itibariyle 33 teröristi etkisiz hale getirdik. DHA-Flaş Haber Türkiye-Rize

2021-02-12 17:00:46



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