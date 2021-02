Erdoğan: İnşallah Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına da girecek, uzaya da gidecek (2)

GENÇLİK KOLLARI OLAĞAN KONGRELERİNDEKİ GENÇLERE SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adını taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) merkez kampüsünde üniversitenin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Çayeli Eğitim Fakültesi ek binalarının açılış töreninin ardından, partisinin Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon, Van İl Gençlik Kolları 6´ncı Olağan Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

'33 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK'

Rize´de bir otelde partili gençlere seslenen Erdoğan, önceki gün Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına karşı yapılan operasyonda şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan, bu operasyonlarda 33 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nitekim bu operasyonlarda bugün öğlen saatleri itibariyle 33 tane teröristi etkisiz hale getirdik. Rabbim, terör eyleminde, bu mücadeleyi yürüten Mehmetçiklerimizden, jandarmamızdan, polisimizden razı olsun. Bugün burada sadece partimizin gençlik kollarının il kongrelerini yapmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda geleceğimize emanet edeceğimiz kadroları da belirliyoruz. Bugün burada büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğimiz hem de emanet edeceğimiz imanlı, ahlaklı, basiretli, cesur, çalışkan, birikimli kadrolarla birlikte bahtiyarlığını hep beraber yaşıyoruz. Bugün burada 24 yaşında başına geçtiği beyliği cihan devleti yapacak temelleri atan Osman Gazi´nin 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih'in emanetini üstlenmeye talip gençler görüyoruz" dedi.

`VATANPERVER GENÇLER GÖRÜYORUM´

"Burada ilan ettiğimiz, milli uzay programını hayata geçirecek, ülkesinde ve dünyada olduğu gibi uzayda da bayrağımızı gururla dalgalandıracak, vatanperver gençler görüyorum" diyen Erdoğan şöyle konuştu: "Bugün burada daha 1516 yaşlarında iken Diyarbakır'da kurban eti dağıtırken alçakça şehit edilen Yasin Börü'nün ülkesinin namusunu savunurken darbecilerin kurşunları ile şehit edilen Abdullah Tayyip Olçok´un, teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün azmine sahip gençler görüyorum. Bugün burada kalplerindeki imanla bir ellerinde kitap, bir ellerinde bilgisayarlarıyla her alanda en iyi olmak için evlerinde, okullarında, kütüphanelerde, atölyelerde eğitimeöğretime odaklanan, kendileri ve ülkeleri için büyük hayaller kuran gençler görüyorum. Bugün bu salonlarda vakitlerini ve enerjilerini sapkın ideolojilerin emrine verenlerle değil, kendi medeniyetlerinin, kendi milletlerinin, kendi devletlerinin hizmetinde olanlarla omuz omuza yürüyen gençler görüyorum. Bu salonlarda ruhunu, bedenini, dimağını zenginleştirmek, birikimi ve kabiliyetiyle akranları arasında tebarüz etmek geleceğin siyasetçileri, yöneticileri, bilim insanlığı, kültür ve sanat insanlığı olmak konusunda kararlı gençler görüyorum. Burada ilan ettiğimiz, milli uzay programını hayata geçirecek, ülkesinde ve dünyada olduğu gibi uzayda da bayrağımızı gururla dalgalandıracak, vatanperver gençler görüyorum"

`BEKLEDİĞİM, ANADOLU KITASI BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DAVA TAŞINI GEDİĞİNE KOYMANIZDIR´

Gençlerden, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyması beklentisinin olduğunu belirten Erdoğan, "Ne diyor şair; Delikanlım işaret aldığın gün atandan, yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan, sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan, sen ki burçlara bayrak olacak kumaştansın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Evet, bugün burada atasından aldığı işaretle 2023'e yürüyen 2053´e gözünü diken bir gençlik görüyorum. İşte bu gençliği karşımda görüyorum. Gençlere sizden beklediğim Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymanızdır. `Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, ey kahpe rüzgâr artık ne yandan esersen es.´ Bugün burada surda açtığı gedikten rüzgârın yönüne aldırmadan akın akın ülkenin sınırlarını aşıp, bölgemize, dünyaya yönelen bir gençlik görüyorum. Rabbime, ülkemizde böyle bir gençlik nasip ettiği için hamdediyorum. Rabbime, bana böyle yol ve dava arkadaşları nasip ettiği için hamdediyorum. Rabbime, her birini öz evladından ayrı tutmadığım, böyle bir gençlikle birlikte yürüme şerefi bahsettiği için hamdediyorum" diye konuştu.

`GENÇLERİMİZLE OMUZ OMUZA BU KÜRESEL SAĞLIK KRİZİNE KARŞI TARİHİ BİR MÜCADELE YÜRÜTTÜK´

Salgın döneminin gençler sayesinde en az sıkıntıyla geçtiğini kaydeden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Salgın döneminde dünyanın birçok ülkesinde özellikle gençlerimizin ciddi sıkıntılar yaşadıklarına, itirazlarını yüksek sesle dile getirdiklerine şahit oluyoruz. Hamdolsun Türkiye, bu süreci hem sağlık altyapımızın ve sistemimizin gücü hem de devlet ve millet olarak birlik ve beraberliğimize sımsıkı sarılmamız sayesinde en az sıkıntı ile geçiriyor. Bu konuda en büyük desteği gençlerimizden alıyoruz. Çoğu gençlerden oluşan sağlıkçılarımız, fedakârca çalıştılar. Çoğu gençlerden oluşan öğretmenlerimiz, evlatlarımıza uzaktan eğitim yolu ile sahip çıktılar. Çoğu gençlerden oluşan gıda tedarik zincirlerimizde görev yapanlar, vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet verdiler. Çoğu gençlerden oluşan güvenlik güçlerimiz ve askerlerimiz, ülkemizin huzurunu bozacak hiçbir adıma izin vermediler. Velhasıl gençlerimizle omuz omuza bu küresel sağlık krizine karşı tarihi bir mücadele yürüttük. Attığımız her adımda gençlerimizin, özellikle de gözlerinde gördüğümüz umut, yüreklerinde hissettiğimiz sevgi, duruşlarında şahit olduğumuz asalet, bizim en büyük şevk kaynağımız oldu"

`UMUTLU OLMAK İÇİN PEK ÇOK SEBEBİMİZ VAR´

Cumhuriyet tarihinin en güçlü altyapısına sahip olduklarının altını çizen Erdoğan, "Umutlu olmak için pek çok sebebimiz var. Cumhuriyet tarihinin en güçlü altyapısına sahibiz. Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı krizlerin altından bu altyapı sayesinde kolayca kalkabiliyoruz. Yakın tarihimizin en eğitimli, en dinamik, en geniş ufuklu insan kaynağına sahibiz. Gençlerimizin her alanda ortaya koydukları bu başarılarla gurur duyuyoruz. Uluslararası alanda öz güvenimizin ve itibarımızın en yüksek olduğu dönemdeyiz. Artık kendi stratejisini belirleyen, kendi taktiklerini uygulayan, kendi hedeflerine yürüyen bağımsız bir Türkiye var. Tüm provokasyon gayretlerine rağmen milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü olduğu dönemdeyiz. Ülkemizi karıştırmak, sokaklarımızda kaosu egemen kılmak için girişilen her çaba, milletimizin feraset duvarına çarpıyor. Uzay çalışmalarının, yeni sivil anayasaya, savunma sanayimizin, gıda endüstrimizin şehircilik altyapımızdan çevreye kadar her alanda tarihimizin en kararlı adımlarını attığımız bir dönemdeyiz" diye konuştu.

`YERLİ OTOMOBİLİ SİZLER YAPACAKSINIZ´

Eğitimin her kademesi gibi yükseköğretimi de ücretsiz yapmakla kalmayıp, ilave imkânlarla istisnasız herkesin erişimine açtıklarını aktaran Erdoğan, "Her ne kadar birilerinin hayalleri bizim attığımız bu adamların gerisinde kalıyor olsa da her bir vatandaşımızın büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna sahip çıktığını biliyoruz. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe gençlerimize geniş ve çeşitli kariyer fırsatları da sunabiliyoruz. Yerli otomobili sizler yapacaksınız, ülkemizi uzayda sizler temsil edeceksiniz. Yüksek teknolojiye dayalı yeni otomobilin tasarımından yazılımına, üretiminden geliştirilmesine her aşamasında sizler olacaksınız. Dijital dünyayı sizler kuracaksınız. Üniversitelerimizi marjinal gurupların eylem sahası olmaktan çıkartıp, bilim yuvaları haline sizler getireceksiniz. Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına, ülkemizden en kısa sürede en az 10 üniversitenin girmesini sizler sağlayacaksınız. Gençlerimize bu vizyonu kazandırabilmek için son 18 yılda çok çalıştık. Türkiye´de yükseköğrenim görmek isteyen istisnasız her gencimize ailesinin maddi durumu ne olursa olsun bu hayalini gerçekleştirebileceği altyapıyı biz kurduk. Geçmişte üniversitelerdeki en önemli protesto konusu yükseköğrenim harçlarıydı. Gençlerimizin önündeki bu önemli engeli de biz kaldırdık. Artık harç yok. Eğitimin her kademesi gibi yükseköğretimi de ücretsiz yapmakla kalmadık ilave imkânlarla istisnasız herkesin erişimine açtık" şeklinde konuştu.

`GENÇLERİMİZİ, GELECEĞİN DİJİTAL DÜNYASIYLA BULUŞTURACAĞIZ´

Eğitimin her kademesinde ciddi çalışmalar yaptıklarını da ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurtlarımızın kapasitesini 700 bine çıkararak, barınma sorununun çözümünde önemli bir adım attık. Ayrıca yurtlarda kalan evlatlarımıza beslenme yardımı yaparak onlara ilave destek verdik. Yükseköğrenim kredi ve burs miktarlarını bu yıl için lisana 650 liraya, yüksek lisansa bin 300 liraya, doktorada bin 950 liraya biz yükselttik. Spor tesislerini ülkemizin her köşesinde, mahallelerde yaygınlaştırarak gençlerimizin beden sağlığına verdiğimiz önemi gösterdik. Biz göreve geldiğimiz dönemde geniş bant internet altyapısı neredeyse hiç yoktu. Vatandaşlarımızın kullandığı internet ve erişim altyapısının tamamına yakınını biz kurduk. İnşallah 5G ve fiber altyapısıyla ilgili çalışmalarımızı da hızlıca tamamlayarak, gençlerimizi geleceğin dijital dünyasıyla biz buluşturacağız" dedi.

`GENÇLERİMİZİN YANINDA DAHA GÜÇLÜ YER ALACAĞIZ´

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce insan yaklaşımıyla ölçüyor ve tartıyoruz. Eğitimde ve iş hayatında hayalini gerçekleştirememiş her bir gencimizin üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Bunun için hem kamuda hem özel sektörde gençlerimizin yanında daha güçlü yer alacağız. Ulusal ve uluslararası düzeydeki her türlü çabanızı elimizdeki imkânları seferber ederek, vereceğimiz hibelerle destekleyeceğiz. 2053 vizyonunu hayata geçirmek için sizlere ne kadar güçlü bir Türkiye bırakırsak, kendimizi ve vazifemizi o derece yerine iyi getirmiş hissedeceğiz. Maddi imkânlar, teknolojik altyapı ve fiziki şartlar ne kadar iyi olursa olsun bunları bizi biz yapan değerlerle taçlandırmalıyız. Sözlerimi Hz. Lokma´nın oğluna verdiği nasihatle sizlere özetle hatırlatarak bitirmek istiyorum; `Allah´a şirk koşma, rabbine şükrettiğin gibi anne ve babana da saygılı ol, namazını dosdoğru kıl. İyiliğe emret, kötülükten sakın, küçümseyerek insanlardan yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme, büyüklük taslama, sesini alçalt.´ Bu nasihatleri kendine kılavuz eden gençlerimizin, hayatlarının hiçbir döneminde istikametini kaybetmeyeceğine inanıyorum. Kongrede görev alan kardeşlerimizi tebrik ediyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.Selçuk BAŞARTolga SAĞLAMSelman KUTLU/RİZE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Selçuk BAŞAR-Tolğa SAĞLAM-Selman KUTLU

2021-02-12 18:31:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.