Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

– Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor, BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sağ kanatta topla buluşan Baiano’nun ceza sahasının dışından yaptığı ortada Samuduio’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jakub’un kucağında kaldı.
38. dakikada Donsah ceza sahasının dışından şutunu kaleci Jakub topu kornere çeldi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Melnjak xx, Meriah xx, Talbi xx, Morozyuk xx, Samudio xx, Michalak xxx, Baiano xxx, Djokovic xx, Donsah xxx, Skoda xx
Yedekler: Zafer, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Yasin Pehlivan, Onur Bulut, Doğan Erdoğan, Fernando Andrade, Abdullah, Soderlund, Tunay
Teknik Direktör: Marius Minel Sumudica
BB Erzurumspor: Jakub xx, Teikeu xx, Manuel Da Costa xx, Mehmet Murat xx, Schwechlen xx, Boumal xx, Novikovas xxx, Johanna Omolo xx, Aatif Chahechouhe xx, Cenk Ahmet xx, Ricardo Gomes xx
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Hasan Hatipoğlu, Gökhan Kardeş, Bogdan Butko, Zakarya Bergdich, Rahman Buğra Çağıran, Brahim Darri, Osman Çelik, Emrah Başsan, Oltan Karakullukçu
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Sarı kart: Baiano (Çaykur Rizespor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.