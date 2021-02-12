Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - BB Erzurumspor: 2 (Maç sonucu)

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– Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor, BB Erzurumspor'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 20 üstünlüğü ile sona erdi.





Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada ceza sahasına uzak bir noktadan Moroziuk’un serbest vuruşunda topla buluşan Baiano'nun vuruşu defanstan döndü. Dönen topa bir kez daha hamle yapan Baiano'nu şutu az farkla auta çıktı.

68. dakikada Leo Schwechlen’in pasında ceza sahasında topla buluşan Aatif’ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 10

90+4. dakikada Oltan Karakullukçu’nun ceza sahasının dışından sert vuruşunda top filelerle buluştu. 20



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Melnjak x, Meriah xx, Talbi xx, Morozyuk xx (Onur Bulut dk. 84 ?), Samudio xx (Fernando dk. 66 x), Michalak xx, Baiano xx (Abdullah Durak dk. 84 ?), Djokovic xx, Donsah xx (Doğan Erdoğan dk. 70 x), Skoda x (Soderlund dk. 66 x)

Yedekler: Zafer, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Yasin Pehlivan, Soderlund, Tunay

Teknik Direktör: Marius Minel Sumudica

BB Erzurumspor: Jakub xx, Teikeu xx, Manuel Da Costa xx, Mehmet Murat xx, Schwechlen xxx, Boumal x (Osman Çelik dk. 58 x), Novikovas xxx (Emrah Başsan dk. 85 ?), Johanna Omolo xx (Rahman Buğra Çağıran dk. 71 x), Aatif Chahechouhe xxx, Cenk Ahmet, Ricardo Gomes xx (Oltan Karakullukçu dk. 84 xx)

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Hasan Hatipoğlu, Gökhan Kardeş, Bogdan Butko, Zakarya Bergdich, Brahim Darri

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Aatif Chahechouhe (dk. 68), Oltan Karakullukçu (dk. 90+4) (BB Erzurumspor)

Kırmızı Kart: Fernando (dk. 83) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Baiano, Djokovic (Çaykur Rizespor), Johanna Omolo, Boumal, Mehmet Murat (BB Erzurumspor)

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