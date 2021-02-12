Çaykur Rizespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-2



Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan AkkanTalbi, Meriah, Moroziuk (Dk. 85 Onur), Melnjak, Donsah (Dk. 70 Doğan), Dokovic, Baiano (Dk.8 5 Abdullah), Michalak, Samudio (Dk. 65 Fernando, Skoda (Dk. 65 Söderlund)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski- Teikeu, Da Costa, Murat, Schwechlen, Omolo (Dk. 72 Rahman), Boumal (Dk. 58 Osman), Cenk Ahmet, Novikovas (Dk. 86 Emrah), Aatif, Gomes, (Dk.86 Oltan)

GOLLER: Dk. 67 Chahechouhe, Dk.90+2 Oltan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Baiano, Dokovic (Çaykur Rizespor) Omolo, Boumal, Murat (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

KIRMIZI KART: Dk 83. Fernando (Çaykur Rizespor)Süper Lig´in 25´inci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor´a 2-0 mağlup oldu. Müsabakayı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Başkan Yardımcısı Servet Yardımcı, Gençlik ve Spor eski Bakanı ve Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Ömer Düzgün izledi. 9´uncu dakikada Novikovas´ın rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta arka direğe yönelen topu Da Costa kafayla içeri çevirdi. Ceza alanı içerisinde kaleye yakın bir noktada topla buluşan Omolo´nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

17´nci dakikada rakiplerinden sıyrılarak şut açısı bulan Gomes´in ceza yayı üzerinden çektiği yerden sert vuruşta, kaleci Gökhan uzanarak topu çelmeyi başardı.

38´inci dakikada rakipten seken topu göğsü ile yumuşatan Donsah´ın yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutta kaleci Szumski soluna uzanarak topu kornere çeldi.

67´nci dakikada sol kanattan Schwechlen´den aldığı pasla ceza sahasına giren Chahechouhe´nun şutunda top Çaykur Rizespor savunmasından da sekerek kaleci Gökhan´ın üstünden ağlarla buluştu. 1-0.

79´uncu dakikada Cenk Ahmet´ten aldığı pasla ceza yayı üzerinde topla buluşan Chahechouhe´nun şutunda top direğin yanından auta çıktı.

83´üncü dakikada sol kanattan Murat´ın gönderdiği pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Gomes´in kaleci ile karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

90+2´nci dakikada Chahechouhe´nun pası ile ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emrah´ın şutunda top kaleci Gökhan´dan oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Oltan önünde bulduğu topu yerden düzgün vuruşla filelere gönderdi. 0-2.

Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER

2021-02-12 21:09:35



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