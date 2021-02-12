Mesut Bakkal: “Rakibimize tek pozisyon vermeden maçı bitirmek benim için çok önemliydi”

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Çaykur Rizespor maçının ardından takımının son maçlarında oynadığı futbolların sonucunda bu galibiyeti beklediğini ve rakibe pozisyon vermeden maçı bitirdiklerini ifade etti.

Süper Lig’in 25. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Müsabaka Erzurumspor’un 20’lık galibiyetiyle sona erdi. Maçın ardından basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Rakibimize tek pozisyon vermeden maçı bitirdik” ifadesini kullandı.

Bakkal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şanssızlığımızı kırdık. Sivas ve Kayseri maçlarını kazanabilirdik. Bu futboldan galibiyet bekliyordum. İlk yarı pozisyon vermeden kapattık desem doğru olur. Harika oynadık. İkisi çok net 4 tane pozisyonumuz var. Rakibin ilk yarı sadece bir şutu var. İkinci yarı muhteşem takım savunması yaptık ve maçı kazandık. Rakibimize tek pozisyon vermeden maçı bitirmek benim için çok önemliydi. Aatif eski oyuncum ve çok iyi bir futbolcu. Benim ısrarımla Erzurum’a geldi. Mükemmel bir liderlik yapıyor ve performansı sahaya yansıyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Ligde kalma inancımız her hafta artıyor ama daha hiçbir şey başarmadık. Yolumuz daha uzun. Cüneyt hoca ve ekibini de kusursuz maç yönettikleri için teşekkür ediyorum. İyi transferler yaptık. İki tane şehidimiz var. Allah sabırlar versin. Bu galibiyeti tüm Erzurum’a hediye ediyoruz.”

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