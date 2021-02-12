Gabriel Margarit: "Bizim için çok önemli olan 3 puan kaybettik"

Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit, BB Erzurumspor maçının ardından kendileri için önemli bir üç puanı kaybettiklerini ifade etti.

Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor evinde BB Erzurumspor ile karşılaştı. Müsabaka Erzurumspor’un 20’lık galibiyetiyle sona erdi. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit, bugünden sonra daha sıkı ve fazla mücadele etmeleri gerektiğini ve kaybedilen 3 puanı bir sonraki maçta geri kazanmak istediklerini belirtti.

Gabriel Margarit açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Samudica hocamız burada olmadığı için üzgünüm. Soyunma odasında doktorumuzla beraber. Kendini iyi hissetmiyor. Bizim için çok önemli olan 3 puan kaybettik. Bugünden daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Gelecek maçta kaybettiğimiz 3 puanı geri kazanmamız gerekiyor. Uyanmamız ve ayağa kalkmamız gerekiyor. Eğer ayağa kalkamazsak çok geç olabilir. 3 günde bir maç oynuyoruz. Eksiklerimiz vardı. Oyuncular yavaş yavaş geri geliyorlar. Gerçekten kolay değil. Bütün lig bizim sırtımızda”

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