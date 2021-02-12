Çaykur Rizespor - B.B Erzurumspor maçının ardından



Doğancan İLEK /RİZE, (DHA) Süper Lig´in 25´inci haftasında Çaykur Rizespor sahasında BB Erzurumspor´a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor yardımcı antrenörü Gabriel Margarit ve B.B Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Ev sahibi ekipte maç sonrası rahatsızlanan teknik direktör Marius Sumudica´nın yerine basın toplantısına yardımcısı Gabriel Margarit katıldı.Alınan skorun kabul edilebilir bir sonuç olmadığını ifade eden Margarit, sürekli puanlar kaybettiklerini belirterek "Bu takım için ileride büyük bir problem olacak. Oyuncularında uyanması gerekiyor, ayağa kalkmaları gerekiyor. Gerçekten çok kolay kaybedilen bir maç. 2-0 kabul edilebilir bir skor değil. Her zaman oyuncularımızdan daha fazlasını istiyoruz. Gelecek maçta daha fazla mücadele edip kaybettiğimiz 3 puanı kazanmaları gerekiyor" dedi.BAKKAL: MÜKEMMELE YAKIN BİR TAKIM SAVUNMASI YAPTIK

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da 5 maçtır yenilmediklerini belirterek "6'ncı maçımızı kazanarak şanssızlığımızı kırdık. Rakibin sadece 30. dakikada bir uzaktan şutu var. İç sahada 11 maçın 10'unda gol atan rakibe karşı mükemmele yakın bir takım savunması yaptık. Maçın ikinci yarısında ise mükemmele yakın bir takım savunması yakaladık. Özellikle iç sahada çok iyi oynayan bir takım vardı ve 6 maçtır da yenilmeyen bir takım. Rakibimiz 10 kişi kalınca oyun disiplininden kopmayan takım 2'nci golünde bulunması pek gecikmedi. 2 dinamik oyuncumuzu soktuk oyuna. Bunlarda bizlere mücadeleyi gösterdiler" diye konuştu.

"CÜNEYT ÇAKIR VE EKİBİ MÜKEMMELE YAKIN MAÇ YÖNETTİ"

Bakkal, "Cüneyt Çakır ve ekibini kutluyorum. Mükemmele yakın bir maç yönettiler. Zaten de bir kalitesi vardı. Onu da bugün gösterdi. Hakkını da vermek gerekiyor. Özellikle ikinci devre başlamadan önce yaptığımız transferler bize büyük bir katkı sağlamaya başladı. Bu ortamları yaşayan bir teknik direktör olarak yolumuz uzun, şu anda biz çok fazla bir şey yaşamadık. Yapılması gerekenleri yapıyoruz. Çok mutluyum. Çok kısa sürede cevap veren bir oyuncu grubumuz var. Rizespor´a da başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gabriel Margarit´in açıklamaları

-Mesut Bakkal´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Rize Doğancan İLEK

2021-02-12 22:14:09



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