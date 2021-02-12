Çaykur Rizesporlu futbolcular Sumudica'yı istifa kararından vazgeçirdi

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Doğancan İLEK /RİZE,(DHA)Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 2-0 kaybettikleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından istifa kararı aldı. Rizesporlu futbolcular, Rumen hocayı bu kararından vazgeçirdi.

Rizespor´da çıktığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan tecrübeli hoca, Erzurumspor maçının ardından soyunma odasında oyuncularına bu kararı duyurdu.

Kötü gidişatın durdurulacağını vurgulayan futbolcuların ısrarı sonrası teknik direktör Sumudica'nın istifa kararından vazgeçtiği ve görevinin başında kalacağı aktarıldı. Kulüp yönetiminin de Sumudica'nın görevine devam etmesini istediği vurgulandı.DHA-Spor Türkiye-Rize Doğancan İLEK

2021-02-12 22:20:14



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