Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'a gitmek üzere Rize'den ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 107 yaşında vefat eden Elazığ'ın kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katılmak üzere Rize'nin Güneysu ilçesinden ayrıldı.

Sabah saat 10.30 sıralarında Güneysu ilçesi Merkez mahallesindeki konutundan ayrılan Erdoğan, ilçede bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lojmanlarında üniversite mütevelli heyeti ile yaklaşık 2 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Erdoğan, Elazığ'da dün vefat eden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katılmak üzere helikopterle Trabzon Havalimanı'na gitti. Erdoğan buradan havayolu ile Elazığ'a geçecek ve cenaze töreni sonrasında tekrar akşam saatlerinde Trabzon üzerinden Rize'ye dönecek.

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