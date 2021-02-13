Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'dan Rize'ye döndü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’da 107 yaşında vefat eden kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze töreninin ardından Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Rize’nin Güneysu ilçesindeki ikametinden ayrılarak dün vefat eden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katılmak üzere helikopterle Trabzon Havalimanı'na oradan da havayoluyla Elazığ’a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazenin ardından yeniden Güneysu’daki evine döndü.

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