Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütünün 1984'ten bu yana 30 bin sivil insanımızı katlettiğini, bunlar içinde anne karnındaki çocuktan, kadından yaşlıya, işçiden öğretmene, çobandan imama her kesimden insanın bulunduğunu belirterek “Dünyaya diyoruz ki gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Sayın Biden sen de bunları iyi tanı. Ama bunları tanırken FETÖ'yü de unutma, onu da iyi tanı” dedi.

Konuşmasında terör destekçilerine seslenen Erdoğan “Bu sözüm toplum huzurunu, ülke güvenliğini milli çıkarlarını tehdit eden her kesime dünyayı dar edenleredir. Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleriyle onların siyasi ve sivil görünümlü uzantılarına sınırsız destek verenleredir. Terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecraları, hepiniz 13 silahsız masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz. Bu terör örgütünün ilk katliamı da değildir. Bölücü terör örgütü 1984'ten bu yana 30 bin sivil insanımızı katletti. Bunlar içinde anne karnındaki çocuktan kadından yaşlıya, işçiden öğretmene, çobandan imama her kesimden insanımız vardır. Dünyaya diyoruz ki gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Sayın Biden sen de bunları iyi tanı. Ama bunları tanırken FETÖ'yü de unutma, onu da iyi tanı” diye konuştu.

Erdoğan, 1984’den günümüze terör örgütü tarafından gerçekleştirilen sivil ve silahsız asker katliamlarını tek tek tarihleri ile verdiği konuşmasında “Bu örgütün sivil katliamlarını eğer kitaplaştıracak olursak, batılıların o anlı şanlı ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır. Katledilen insanların hayatlarını roman konusu yapsak, Batılılar’ın edebiyat birikimiyle filme aktarsak sinema sektörünün toplum üretimiyle yarışacak bir arşiv ortaya çıkar. Tabi karşımızda bir insanın ölümü trajedidir. 1 milyon insanın ölümü ise istatistiktir. Böyle diyen bir zihniyet olduğunun da farkındayız. Refahını ve güvenliğini sömürü, kan, gözyaşı üzerine kurmuş bir dünyaya kendi hassasiyetlerimizi kabul ettirmenin güçlüğü bizi yolumuzdan alıkoymadı, elhamdülillah ben şu kapalı spor salonuna bakıyorum ve alıkoymayacaktır. Bu kapalı spor salonunda tıklım tıklım dolduran hemşerilerimden bir şey istiyorum. 2023’de Rize’de bir başka seçim yaşayacağız. Sadece Rize’de değil Türkiye’nin neresinde hemşerilerimiz varsa hepsini inşallah ayağa kaldıracağız. Hepsini bulundukları yerde daha çok çalışmalarını, daha çok gayret göstermelerini isteyeceğiz. Her yerden bir başka inşallah heyecan doğuracağız. Hiç endişeniz olmasın, Evelallah biz dimdik ayaktayız, dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Her fırsatta ve her zeminde terör gerçeğini anlatmayı ve herkesi izana davet etmeyi sürdüreceğiz. Verdiğimiz şehitlerin bizi kutlu mücadelemizde vazgeçireceği sanılmasın” diye konuştu.

Konuşmasında RizeArtvin Havalimanı’nı Aralık 2021’de bitirileceğini hatırlatan Erdoğan, “Oranın gözetleme kulesi merkezdeki gibi çay bardağı gibi olacak terminal binası da gerçekten muhteşem” ifadelerini kullandı.



“Teröristlerin güvendiği dağlara birer birer karlar yağdığını bilmelidir”

“Terör örgütünün başını tamamen ezmek boynumuzun borcu haline gelmiştir” diyen Erdoğan, “Bir kiralık katiller sürüsüne dönüşen bu terör örgütünün son mensubunu da etkisiz hale getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. İnşallah o günler yakındır. Terör örgütü PKK’yı sınırlarımız içinde bitme noktasına getirdik. Irak sınırımız boyunca teröristleri kıskaca alıyoruz. Suriye sınırı boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu paramparça ettik, darmadağın ettik. Teröristler için ne Kandil, ne Sincar ne de Suriye’de bulundukları hiçbir yerde artık güvenli değilBir gece ansızın her yerden teröristlerin tepesine bineceği güce, imkana ve kararlığa sahibiz. Teröristlerin güvendiği dağlara birer birer karlar yağdığını bilmelidir. Hem bölgede etkinlik gösteren güçlerle giderek derinleşen ve genişleyen anlayış birlikteliği geliştiriyoruz. Terör örgütünün yakında tutunacak hiçbir dalı kalmayacak. Irak’taki bölgesel ve merkezi yönetimle terör örgütünü tamamen bitirme noktasında mutabıkız. Suriye’deki Arap, Türk, Türkmen tüm kardeşlerimizin terör örgütünün boyunduruğundan kurtaracak yeni stratejiler geliştiriyoruz. Terör örgütü PKK’nın içindeki kaldırılmış tüm gençlere sesleniyorum. Bu kiralık katiller ordusundan bir an önce kurtulun. Anneleriniz, babalarınız, kardeşleriniz sizleri Diyarbakır’daki o çadırda bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti samimi kendisine gelen her vatandaşına şefkatle muamele etmektedir. Sizden önce gelenlere sorarsanız, gerçeği öğreneceksiniz. Unutmayın vakit daralıyor. Geç kalmadan kendinizi bu kirli yapıdan kurtarın” çağrısında bulundu.



“Bundan sonra herkesin önünde iki yol var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında dünya kamuoyuna da seslenerek “Dünya kamuoyuna bir kez daha açıkça ifade ediyorum. Gara’da yapılan bu katliamdan sonra artık hiçbir ülke, hiçbir kuruluş, hiçbir yapı Türkiye’nin Irak ve Suriye harekatlarını sorgulayamaz. Karşı duruş sergileyemez. Çünkü bu katliamı yapanlar yüzlerini ve cesaretlerini bugüne kadar kör bir Türkiye düşmanlığı ile terör örgütüne destek verenlerden almaktadır. Bölücü terör örgütü sınırlarımız dibinde masum insanlarımızı katlederek canımızı yakarken binlerce kilometre öteden burayla ilgili kesilen ahkamların artık nefsimizde karşılığı kalmamıştır. Bundan sonra herkesin önünde iki yol var. Ya Türkiye ile birlikte hareket edip, teröre karşı amasız, fakatsız, lakinsiz tavır alacaklar ya da bu eli kanlı terör örgütünün ortağı olarak önce vicdanlarda ardından uluslararası platformlarda hesap verecektir. Türkiye son 18 yılda elde ettiği kazanımlara göz dikenlerin amacı; gücünü birliğimizden ve beraberliğimizden alan siyasi ve ekonomi hedeflerimi gerçekleştirmemizin önünü kesmektir. Bunun için sadece son 78 yılda sayısız tuzak kurdular, sayısız senaryo geliştirdiler, sayısız oyun oynadılar. Hamdolsun bunların hepsini milletimizle birlikte boşa çıkarmayı başardık. Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Pek çok kritik hususta 2023’ü bir milat haline getirmiş durumdayız. Amacımız ülkemizin bu tarihe yeni ve sivil bir anayasaya kavuşmuş olarak ulaştırmaktadır. 2023 seçimleri tarihi bir öneme sahiptir. Bunun için sizlerden önümüzdeki 2,5 yıllık dönemi çok iyi değerlendirmenizi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Rize İl Kongresi’nde yaptığı konuşmanın ardından Aksaray, Eskişehir ve Konya İl Kongrelerine de canlı bağlantı ile bağlanarak partililere seslendi.

