Erdoğan´dan ABD'ye tepki: Bal gibi de PKK'nın yanında ve arkasındasınız



Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK-Selman KUTLU/RİZE, (DHA)CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak´ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 vatandaşın terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesine ilişkin, "İşte Amerika´nın yaptığı açıklama var; evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz. Hani siz PKK'nın, YPG´nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef bunun başından itibaren hep gördük. Şimdi artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek, eğer biz sizinle dünyada NATO´da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek, bize samimi davranacaksınız" dedi.

Rize´nin Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi´ndeki evinden ayrılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Rize 7´nci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Burada Aksaray, Kırşehir, Konya il kongrelerine de canlı bağlantı kurarak partililere seslenen Erdoğan, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşına ilişkin konuştu. Erdoğan, "Hemen başında içinde bulunduğumuz efendimizin, aleyhissalâtu vesselam Allah'ın ayı diyerek tarif ettiği mübarek Receb-i Şerif´inizi tebrik ediyorum. Bu mübarek günleri, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Kongrelerimizde görev alacak kardeşlerimi şimdiden tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugün teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyor, dar-ı bekaya irtihal eden kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Kongrelerimizde görevi üstlenerek sorumluluk aldığınız elinizi taşın altına koyduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aziz milletim, değerli kardeşlerim, bugün sizlerle ve milletimizle ülkemizin son 40 yılına damgasını vuran terör meselesi ile ilgili geçmişten bugüne gelen ve geleceğe de uzanan bir perspektifte hasbihal etmek istiyorum. Öncelikte Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız Pençe Kartal 2 Harekâtı´nda, şehit olan 3 askerimiz ile terörist tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz, bir kısmı 5 yıl, bir kısmı 6 yıl bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne bu kardeşlerimizi nasıl bu terörist alçakların elinden kurtaracağız, hep bunun hesabını yaptık, çok uğraştık. En son bu operasyonların yapıldığı gece artık bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Gerek Savunma Bakanım, gerek Genelkurmay Başkanım, gerek Milli İstihbarat, gerek polis, hep birlikte yapılan çalışmalar neticesinde adım atıldı ve ilk etapta bütün inlerine gireceğiz demiştik ya mağaralara gireceğiz demiştik ya; 42 tane terörist, bu esnada gebertildi" dedi.

`AMERİKA´NIN YAPTIĞI AÇIKLAMA VAR; EVLERE ŞENLİK´

Amerika´nın yaptığı açıklama sert tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:

"Tabii bu süreç esnasında esirleri, bunlar mağarada iyice köşe noktaya sıkıştırarak en sonunda bunlardan bir tanesi ki; şimdi Meclis´te bununla ilgili biz bir soruşturma önergesi vererek gerek İçişleri Bakanım, gerek Savunma Bakanım, bunun bütün detaylarını Meclis´te de gündeme getirecekler. Bu sabah grup başkanımız Naci Bey ile bunu da konuştuk, bunun adımını da atacağız. Çünkü bunların parlamentodaki temsilcilerinde yalan bol. Bunlar dünyadaki koldaşlarına, yoldaşlarına, yandaşlarına paydaşlarına nasıl yalanlar söylüyorlar, herhalde takdir edersiniz. Onlara fırsat vermeden işin gerçeği nedir, bunları anlatacağız, bunları arkadaşlarımız anlatacaklar. İşin içinde olan bir zat; Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım, İçişleri Bakanım anlatacaklar. Ki hakikat ortaya çıksın. Tabi Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın, isterse anlamasın. İşte Amerika´nın yaptığı açıklama var; evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz. Hani siz PKK'nın, YPG´nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef bunun başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak´a binlerce TIR tank getirdiler, binlerce TIR mühimmat getirdiler ve bunları teröristlere teslim ettiler. Ve bu teröristlerle evet bizim güvenlik güçlerimizle orada savaştılar. Şimdi artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek, eğer biz sizinle dünyada NATO´da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek, bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız, eğer yer alacaksanız da bizim yanımızda yer alacaksınız."

`ALÇAK DEĞİL BUNLAR ÇUKUR. ÇÜNKÜ ALÇAKLIK, İRTİFADIR´

"Türk ordusunun önünde durabilecek ne bir terör örgütü ne de piyon güç vardır" diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde gerçekleştirdiği bu operasyonda hamdolsun şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, 51´i ölü 53 terörist, etkisiz hale getirilmiştir. Ordumuzun zaman ve mekan sınırı tanımaksızın ülkemizin ihtiyaç duyduğu, milletimizin bekası için gereken her harekatı kendi imkanlarıyla yürütebilecek seviyeye ulaşmasıyla Allah´a hamdolsun gurur duyuyoruz. Her geçen gün gelişen kabiliyetleri, donanımı, teknolojisi ve insan gücüyle Türk ordusunun önünde durabilecek ne bir terör örgütü, ne de piyon güç vardır. Son harekâtımızda bu gerçeği bizler bir kez daha gördük. Ancak askerimizin karşısında duramayan terör örgütü, maalesef alçaklıkta sınır tanımıyor. Bunlar biliyorsunuz üstadın lafıyla; alçak değil bunlar çukur. Çünkü alçaklık, irtifadır. Onun için bunlara yakışanı tam oturmamız lazım. Bölücü örgüt PKK'nın yıllar önce kaçırdığı dedim ya bir kısmı 5 yıl önce bir kısmı 6 yıl önce kaçırıldı. Bunların içinde polis var, asker var, öğretmen var. Ama gel gör ki bunu başaramadık. Ve en sonunda alacaklar kardeşlerimizi işte orada baktılar ki artık buradan kaçış yok, çıkış yok, bunların sözde lider durumunda olanı şu anda Malatya'da, tüm tetkikler yapılıyor, hatta arkadaşlarla müzekkeresini, işaretini yaptık, aileleri bizzat gelip görsünler dedik. Aileleri de gelip görmek suretiyle Malatya morgunda bunlar onlara gösterilerek teslimi yapıldı. Bu masumların kanı, Irak´ta veya Suriye'de hangi isimle faaliyet gösteriyor olursa olsun, terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır. Bu sözüm, kendi ülkelerinde elinde çakı olan herhangi birisini bile potansiyel terör tehdidi olarak görenleredir. Diyor ya parlamentodaki uzantıları `ellerinde çakı bile yoktu´ diyor. Vicdansızlara bak ya, çakı yokmuş, bomba var, her türlü silah var. Ama çakı yok. Bu sözüm medya ve sosyal medya dâhil, her platformda teröre sempati besleyen, hatta bunun imasını yapanlara karşı en sert tedbirleri uygulamaktan kaçınmayanlaradır"

`BAY KEMAL BUNLARI İYİ ÖĞREN´

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu´na seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, bunları iyi öğren. Bu öyle sıradan değil. Kimin nerede, ne yaptığını biz gayet iyi biliyoruz ama sen de bunları öğreneceksin. İstesen de istemesen de öğreneceksin. Bu sözüm; yanına aldığın paydaşlarınla, ortaklarınla, Ankara´dan İstanbul´a yürümeye benzemez. Bu gerçekleri iyi öğreneceksin. Kimlerle beraber olduğunu iyi öğreneceksin. Ve bunun da bedelini bu millet size ödetecek. Bu sözüm; toplumu huzurunu, ülke güvenliğini, milli çıkarlarını tehdit eden herkese ve her kesime dünyayı dar edenleredir. Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleri ile onların siyasi ve sivil görünümlü uzantılarına sınırsız destek verenleredir. Bu sözüm; ülkemiz içinde terör örgütleriyle ve onların uzantılarıyla aralarına hiçbir mesafe koyamayanlaradır. Bu sözüm; Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararlarını hiçe sayıp, terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecralarınadır. Hepiniz bu 13 silahsız masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz. Üstelik bu aynı terör örgütünün ilk katliamı da değildir. Bölücü terör örgütü 1984 yılından bugüne kadar 30 bin sivil insanımızı aynı şekilde katletmiştir. Bunların içinde henüz gün ışığı görmemiş, anne karnındaki çocuktan, kundaktaki bebeğe, kadından yaşlıya, işçiden öğretmene, çobandan imama, sağlıkçıdan esnafa, her kesimden insanımız vardır" dedi.

`SAYIN BİDEN; LÜTFEN SEN DE BUNLARI İYİ TANI´

ABD Başkanı Joe Biden´e seslenip, `Gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın´ diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Dünyaya diyoruz ki; `Gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın.´ Sayın Biden; lütfen sen de bunları iyi tanı. Ama bunları tanırken FETÖ´yü unutma, onu da iyi tanı. Bunlar 1987´de Mardin Pınarcık´ta 16´sı çocuk, 6´sı kadın 30 kişiyi, Siirt Eruh'ta 25 sivili gözlerini kırpmadan katledenlerdir. Bunlar; 1990´da Şırnak Güçlükonak´ta 12´si çocuk 27 sivili, 1991´de Mardin Midyat'ta 19 sivili, 1992´de Bitlis Tatvan'da 13 sivili, 1992´de yine Bitlis´te 19 sivili alçakça öldürenlerdir. Bunlar; 1993 yılında Siirt´te bir okul bahçesinde 13´ü çocuk 22 kişiyi, Bitlis'te 33 silahsız askeri, Erzincan Başbağlar´da 33 sivili, Van Bahçesaray'da 14´ü çocuk 24 sivili kurşuna dizenlerdir. Bunlar; 1994´te Mardin Savur´da 11´i çocuk, 21 sivili, 1995´te Diyarbakır Kulp´ta 20 sivili katledenlerdir. Bunlar; İstanbul'da Mısır Çarşısı ve Beşiktaş saldırılarından, Ankara'da Anafartalar Çarşısı ve Güven Park bombalamalarına kadar her yerde ayrım gözetmeksizin tüm sivilleri hedef alanlardır. Bunlar 6-8 Ekim 2014 olaylarında 37 vatandaşımızı hunharca katledenlerdir. Bunlar; Diyarbakır'ın Tanışık Mahallesi´nde bir kamyon dolusu bombayı patlatıp, aynı köyden 16 vatandaşımızı feci şekilde öldürenlerdir. Bunlar Trabzon´da Eren Bülbül´ün, Diyarbakır´da Yasin Börü'nün, Batman Kozluk'ta öğretmen Aybüke Yalçın'ın, Pülümür'de öğretmen Necmettin Yılmaz´ın katilleridir. Bunlar; Diyarbakır Yenişehir´de üniversiteye hazırlanmak için dershaneye giden 6 evladımızın ki `1 tanesinin annesi de milletvekilimiz Oya Hanımdır´ Batman'da otomobilleri ile gezen 4 kız evladımızın hayallerini çalanlardır. Bunlar İstanbul Bağcılar´da Serap Eser kızımızı evine gitmek için bindiği otobüste canlı canlı yakanlardır. Bunlar; bölgeye hizmet götürmek için yürütülen çalışmaları engellemek amacıyla her fırsatta şantiye basıp, işçi öldüren, iş makinesi yakan alacaklardır."

`2023´TE BAŞKA SEÇİM YAŞAYACAĞIZ´

2023´te bam başka bir seçim yaşayacaklarını kaydeden Erdoğan, "Bu örgütün sivil katliamlarını eğer kitaplaştıracak olursak, batılıların o anlı şanlı ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır. Katledilen insanların hayatlarını roman konusu yapsak, batılıların edebiyat birikimi ile filme aktarsak, sinema sektörünün toplam üretimi ile yarışacak bir arşiv ortaya çıkar. Tabii karşımızda `bir insanın ölümü trajedidir, 1 milyon insanın ölümü ise istatistiktir´ diyen bir zihniyet olduğunun da farkındayız. Refahını ve güvenliğini, sömürü, kan, gözyaşı üzerine kurmuş bir dünyaya kendi hassasiyetlerimizi kabul ettirmenin güçlülüğü bizi yolumuzdan alıkoymadı. Elhamdülillah ben şu kapalı spor salonuna bakıyorum ve alıkoyma yazıyor. Salonunu dolduran hemşehrilerimden bir şey istiyorum. 2023´te Rize'de bir başka seçim yaşayacağız. Sadece Rize´de değil, Türkiye'nin neresinde hemşehrilerimiz varsa, inşallah hepsini ayağa kaldıracağız, hepsine bulundukları yerde daha çok çalışmalarını daha çok gayret göstermelerini isteyeceğiz ve her yerden inşallah bir başka heyecan doğuracağız. Hiç endişeniz olmasın. Biz dimdik ayaktayız. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

`KUTLU MÜCADELEDEN VAZGEÇİRECEĞİ SANILMASIN´

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz. Her fırsatta ve her zeminde terör gerçeğini anlatacağız, verdiğimiz şehitlerin, bizi kutlu mücadeleden vazgeçireceği sanılmasın. Üstadın dediğin gibi, `Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor.´ Gençler, rabbimiz ne buyuruyor. `Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar dirilerdir ancak siz bilemezsiniz.´ Onlar Allah yolunda öldürüldüler, şehit oldular. Biz şimdi kendimize bakalım, biz ne olacağız. Şehitlerimiz, bizim geleceğimizi aydınlatan kılavuzlarımızdır. Onlar bizim gururumuz, şerefimizdir. Bizler de onların izinden iz süreceğiz, hepsine rahmet diliyorum. Geçişte teröre ve terör örgütlerine sempatiyle bakmalarını, ülkemizin kalkınma ve demokraside geri kalmışlığından kaynaklanan sıkıntılara bağlayanlar var. Bugünkü Türkiye artık kalınma altyapısı ve demokratik standartlarıyla, bize bu ithamı yönelten ülkelerin dahi ilerisine geçtik" dedi.

`VATAN TOPRAKLARINDA AYRIM YOK´

18 yılda büyük yatırımlar yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırımlar sayesinde ülkemizin batısında ne imkan varsa doğusunda da o imkanlar var. İstanbul´da ne varsa, Van´da ve Erzurum´da da onu görürsünüz. Vatan topraklarında ayrım yok. 18 yıl önce nasıl bir Rize vardı, bugün nasıl bir Rize var. Şimdi 2023´te Rize´nin yerel mimarisiyle tüm konutlarımızı yenilesek, ne güzel olur. Bir müjde daha verelim. Rize-Artvin Havalimanı, Aralık 2021´de bitecek. Terminal binası gerçekten muhteşem. Laf değil icraata bakacağız. Türkiye´nin 81 vilayetinin hepsinde tüm vatandaşlarımız, her konuda belli bir standardın üzerinde hizmet alıyor" şeklinde konuştu.

'SAMİMİYETLE UZATTIĞIMIZ EL HER DEFASINDA TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN HUNHARCA ISIRILDI'

Vatandaşların hayatını olumsuz etkileyen yasakların, baskıların ve sınırlandırmalar ortadan kaldırıldığını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Darbelerin, siyasi ve sosyal krizin Türkiye´sinden milli iradenin, yönetim sistemini değiştiren, yeni sivil anayasanın konuşulup, tartışabilen bir Türkiye´ye geldik. Bir taraftan SİHA, bir taraftan İHA ve bir taraftan Ayasofya, Allah´ım sana hamdolsun. Gençliğimizin rüyasıydı bunlar, şimdi gerçekleşti. Ülkemizin geldiği noktada denenmesi gereken bir yol olarak, terör meselesini suhuletle sona erdirecek her adımı attık. Samimiyetle uzattığımız el, her defasında terör örgütü tarafından hunharca ısırıldı. Milletimiz, kimin, nerede durduğunu gördüğünü için bu süreçte hep yanımızda oldu. İşte şu salonun haline bakın. Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ama salon dopdolu, biz milletimizin gösterdiği istikamette büyük Türkiye için çalışarak, yolumuza devam ettik."

`TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TUTUNACAĞI HİÇBİR DALI KALMAYACAK´

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütünü başını tamamen ezmek boynumuzun borcu haline gelmiştir. Parasını veren herkesin tepe tepe kullandığı kiralık katil sürüsüne dönüşen bur terör örgütünün son mensubunu da etkisiz hale getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. İnşallah o günler yakındır, terör örgütü PKK´yı sınırlarımız içinde bitirme noktasında getirdik. Irak sınırı boyunca teröristleri kıskaca alıyoruz. Suriye sınırı boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu paramparça ettik, onların bulunduğu hiçbir yer artık güvenli değil. O dağlara kar yağdı, Mehmedimiz elbisesiyle, silahıyla, kadınıyla, erkeğiyle tamamen kar kıyafetle o dağlarda ve hesap soruyor. Bir gece ansınız terör örgütlerine hesap soracaklar. Teröristler, güvenlikleri dağlara birer birer kar yağdığını bilmelidir. Yakında terör örgütünün tutunacağı hiçbir dalı kalmayacak. Türkiye, hem bölge devletleriyle he de etkinlik gösteren güçlerle giderek derinleşen ve genişleyen anlayış geliştiriyor. Irak´taki bölgesel ve merkezi yönetimle terör örgütünü tamamen bitirme noktasında mutabıkız. Suriye´deki tüm kardeşlerimizi terör örgütünün boyunduruğundan kurtaracak yeni stratejiler geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

`BU KİRALIK KATİLLER ORDUSUNDAN BİR AN ÖNCE KURTULUN´

PKK´nın içindeki kandırılmış gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin, bu kiralık katiller ordusundan bir an önce kurtulun. Anneniz, babanız ve kardeşleriniz Diyarbakır´da o çadırsa sizleri bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, samimi pişmanlık gösteren ve kendisine gelen her vatandaşına şefkatle muamele göstermektedir. Unutmayın vakit daralıyor, geç kalmadan kendinizi bu kirli yapıdan kurtarın. Dünya kamuoyuna bir kez daha açıkça ifade ediyorum. Gara´da yaşanan bu katliamdan sonra artık hiçbir ülke, hiçbir kuruluş ve kişi Türkiye´nin Suriye ve Irak harekatlarını sorgulayamaz, karşı duruş sergileyemez. Çünkü bunu yapanlar güçlerini ve cesaretlerini, bugüne kadar kör bir Türkiye düşmanlığıyla terör örgütüne destek verenlerden almaktadır. Bölücü terör örgütü, sınırlarımızın dibinde masum insanları katlederek, canımızı yakarken, binlerce kilometre öteden burayla ilgili kesilmiş ahkamların artık nezrimizde karşılığı kalmamıştır. Bundan sonra hereksin önünde iki yol var. Ya Türkiye´yle birlikte hareket edecekler, teröre karşı amasız, fakatsız tavır alacaklar ya da bu eli kanlı terör örgütünün her cinayetinin ortağı olarak hesap verecekler. Sayısız tuzak kurdular, sayısız oyun onadılar, hamdolsun bunların hepsini milletimizle birlikte boşa çıkardık. Şimdi 2023´ü bir milat olarak kabul ediyoruz. Amacımız, ülkemizi bu tarihe yeni ve sivil bir anayasayla ulaştırmaktır. 2023 seçimleri tarihi bir öneme sahiptir, bunun için sizlerden 2,5 yıllık dönemi iyi değerlendirmenizi istiyorum. Milletimizle gönül bağımızı ne kadar güçlendirirsek, ülke olarak geleceğimize de o kadar güvenli bakarız" dedi.

Erdoğan, kongrenin sonunda Aksaray, Kırşehir ve Konya il kongrelerine de canlı bağlantı kurarak partilileri selamladı.

ŞEHİT ANNESİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin sonunda Gara bölgesinde PKK tarafından şehit edilen Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci´nin Eskişehir´deki annesi Ayşe Güler'i arayarak başsağlığı diledi. DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK-Selman KUTLU

2021-02-15 16:22:48



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