Erdoğan´dan ABD'ye tepki: Bal gibi de PKK'nın yanında ve arkasındasınız (2)

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RİZE-ARTVİN HAVALİMANI İNŞAATINI İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenişehir Kapalı Spor Salonu´nda katıldığı AK Parti İl Kongresinin ardından Pazar ilçesinde yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. Proje hakkında Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu´ndan bilgi alan Erdoğan ardından Rize Belediyesini ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen inceleme ve ziyaretlerin ardından Erdoğan, Alipaşa Mahallesi´ndeki Ricosta Otele geçti. DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞDoğancan İLEKSelman KUTLU

2021-02-15 20:37:34



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