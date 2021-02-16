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Vaka sayılarının en fazla olduğu Karadeniz'de, virüs cenaze ve taziyelerde yayılıyor

DHA

Vaka sayılarının en fazla olduğu Karadeniz'de, virüs cenaze ve taziyelerde yayılıyor


Selçuk BAŞARAleyna KESKİNArzu ERBAŞDoğancan İLEK/TRABZON, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilerine göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayılarının en yüksek olduğu iller sıralamasında Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun ilk 5'te yer aldı. Karadeniz Bölgesi'nde filyasyon ekiplerinin tespitlerine göre, koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve ev ziyaretlerinde yayıldığı belirlendi.
Sağlık Bakanlığı 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayılarının en fazla olduğu iller, sırasıyla Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun oldu. Karadeniz Bölgesi'nde çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Yetkililer, bu illerde, taziye için toplanılan evlerde virüsün daha fazla yayıldığını belirterek vatandaşlara bu konuda uyarılarda bulunmaya başladı. Vaka sayılarının yüksek oluşu neden ile vatandaşlar endişeli olduklarını söyledi.
En fazla vaka sayılarının görüldüğü ilk üç ile Trabzon, Rize ve Ordu'da Hayat Eve Sığar uygulamasında yoğunluk haritalarınının da kırmızı renk ağırlıklı olduğu görüldü.
TRABZON'DA VATANDAŞLAR 'TEDBİRSİZLİK VAR' DİYOR
Trabzon'da vatandaşlar daha dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Haşim İslamoğlu, "Vaka sayılarında azalma olur olmaz, bizde bir gevşeme oluyor. Bizde çok fazla tedbirsizlik var aslında. Bazen bakıyorum maskeyi takmış ama maske çenenin altında, çoğunda maske burun dışarıda kalacak şekilde takılı. Bunun çözümü tamamen bizimle alakalı. Bizim elimizde olan bir şey" dedi.
Oğuz Şişman ise, "Son dönemlerde Karadeniz´de çok güzel sıcak havalar oldu. Yazı aratmadı havalar. İşte o dönemlerde insanlar sokaklara, bahçelere, parklara akın ettiler. Ne sosyal mesafeye dikkat ettiler ne de maske kuralına uydular. İşte o sıcak havaların acısı şimdi çıktı" diye konuştu.
Sultan Aydın ise, "Devlet ne kadar kural koyarsa koysun. İnsanlar bu kuralları ihlal ettikçe kurallarında bir önemi kalmıyor. Herkes sokaklarda, kimi insanlarda evlerinde buluşup oturuyorlar. Ne maske kuralı ne sosyal mesafe hiçbir şey yok. İnsanlar biraz dikkat etselerdi bu durumda olmazdık. Şimdi ahlanıp, vahlanmanın bir önemi yok" ifadelerini kullandı.
Ömer Güney ise, "Hafta sonu yasakları biter bitmez hafta başında herkes kendini dışarıya atıyor. Sanki hafta sonu evde kaldılar yasak bitince bu bir ödül gibi dışarıya çıkıyor insanlar. Bu da yetmezmiş gibi hafta sonu yasaklarını insanlar köylerine çıkarak geçiriyor. Orada komşularla oturmalar ve yemekler düzenleniyor. Kimse köylerde kurallara uymuyor. Herkes birbiri ile yaylada, bayırda, bahçelerde dolaşıyor. Bu vakalar insanların tutarsız davranışları sonucu arttı" dedi.
RİZE'DE VATANDAŞLAR 'CENAZELERE GİDİYORUZ' DİYOR
Ankara´dan Rize´ye yeni geldiğini söyleyen Ayşegül Şahiner ise, "Ankara'dan bugün geldim, Ankara'ya göre çok sakin bir şehir. Vaka sayıları neden bu kadar yukarıda olduğunu şu an için bilmiyorum. Sokaklara bakıyorum çok sakin, insanların kuralları uyduğunu da düşünüyorum ama yüksek olması şaşırtıcı" diye konuştu.
Remzi Er de, "İnsanlar birbirine çok yakın dolaşıyorlar, bazen bakıyorum, maskesiz insanlar var. Bu tür şeyler, vakaları artırıyor. Bu dönemde camilere gitmediğimiz gibi cenazelere de gitmememiz lazım, aile bireyleri kendi aralarında cenazeyi kaldırmalı. İnsanlar cenazelere gidiyor. Kalabalık oluşuyor. Bu da başka insanların hastalanmasına sebep oluyor" ifadelerini kullandı.
Süleyman Merdamed ise, "Rize'nin bu kadar yukarıda olmasının sebebi kurallara uyulmaması. Bana bir şey olmaz mantığı ile hareket ediliyor. `Gencim´ diyor, endişe etmiyor. Bu tür düşüncelerden uzaklaşmalı, hastalığın herkesi etkilediğinin artık farkına varmalıyız. Yakınlarını kaybedenler, hasta olanlar bu süreçte daha bilinçliler. Bizim de canımız yanmadan tedbirimizi almalıyız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Rize Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN-Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-02-16 11:56:40

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